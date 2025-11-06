Slušaj vest

Opaka bolest za koju se smatralo da više ne postoji i koja je odnela milione života - tifus, pojavila se u Foči. Potvrda da je jedna devojka, studentkinja Medicinskog fakulteta, stigla je i sa Institua za javno zdravlje RS. Naš pedijatar pulmolog dr Saša Milićević uključio se u program "Kurir televizije" gde je detaljno objasnio koliko je tifus opasan i koji su simptomi bolesti.

Simptomi tifusa mogu biti različiti, kaže dr Saša Milićević za "Redakciju" i ističe da se ova bolest uglavnom javlja usled specifičnih epidemioloških situacija i generalnog pada imuniteta.

- Trbušni tifus je bolest za koju smo mislili da je ostala u knjigama. Nažalost, to je još jedna od onih bolesti koje se javljaju u različitim situacijama, epidemiološkim i zbog pada generalnog imuniteta. Bolest koja može da predstavlja problem, pogotovo u dečjoj populaciji, jer napada organe za varenje - kaže dr Milićević.

Napominje da je veoma važno da se bolest prepozna na vreme i da su na udaru uglavnom starije osobe i deca.

- Svakako, vrlo je važno da se ovo prepozna na vreme. Kada su u pitanju starije osobe, takođe, može da napravi probleme, zato je važno dijagnostikovati na vreme, jer je u pojedinim situacijama neophodno bolničko lečenje. Uz to, vrlo je važno nadoknaditi tečnosti i elektrolite i tako se u jednom značajnom procentu ta bolest izleči - započeo je Milićević.

Simptomi tifusa

Simptomi tifusa mogu biti različiti, ali najčešće kreću od organa za varenje.

- Simptomi tifusamogu da budu različiti, najčešće potiču od organa za varenje u vidu povraćanja, dijareje, lošeg opšteg stanja, temperature, malaksalosti i nekada bolest može da zahvati čitav organizam. Sve zavisi od toga u kakvom je stanju organizam, ali nekada oporavak može da traje nedelju dana, nekada može da traje čak i mesecima, ali današnja medicina je u stanju da to oboljenje izleči do kraja - kaže dr Milićević.

