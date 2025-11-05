Slušaj vest

Minulog vikenda u manastiru Srpski Kovin u Mađarskoj posle više od 250 godina obavljeno je monašenje!

Monašenje u Srpskom Kovinu je nesvakidašnji, i za ovu svetinju posle više od 250 godina istorijski događaj.

Eparhija budimska podseća da je drevni srpski srednjovekovni manastir u Mađarskoj ukinut za vreme carice Marije Terezije 1777. godine. Monaški život se obnavlja tek za vreme Mitropolita budimskog Lukijana kada iz Hilandara 2003. godine dolazi prvi monah, otac Andrej Pandurov, koji je bio iguman ove svetinje do 2023. godine. Nakon njegovog upokojenja, u Srpski Kovin dolazi arhimandrit Metodije Marković, i 2024. godine postaje novi iguman ove svetinje, a postrig monaha Nestora prvi je čin monašenja u Srpskom Kovinu nakon više od 250 godina.

Monašenje u Srpskom Kovinu Foto: Srpska Pravoslavna Eprahija budimska

U subotu, 01. novembra, u ovoj svetinji sabrao se verni narod da molitveno učestvuje u nesvakidašnjem činu – monaškom postrigu.

Sveštenstvo, monaštvo i verni narod na čelu sa arhimandritom Metodijem Markovićem, igumanom manastira, dočekao je svog arhipastira Mitropolita budimskog Lukijana a zatim je u manastirskom hramu Uspenja Presvete Bogorodice otpočela večernja služba koju su služili arhimandrit Teofil Dimitrić, iguman manastira Osovica iz Banjalučke eparhije i protosinđel Varnava Knežević, sekretar Eparhije budimske.

Monašenje u Srpskom Kovinu Foto: Srpska Pravoslavna Eprahija budimska

Na kraju večernje službe, uz pojanje tropara "Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje…" arhimandrit Teofil priveo je na monašenje iskušenika ove svete obitelji Nikolu Džavrića koji se poklonio pred ikonom Presvete Bogorodice Kovinske i pred Mitropolitom Lukijanom.

Monaški postrig po činu male shime, po blagoslovu Mitropolita izvršio je iguman Srpskog Kovina arhimandrit Metodije davši novom monahu ime Nestor po Svetom mučeniku Nestoru Solunskom.

1/6 Vidi galeriju Monašenje u Srpskom Kovinu posle dva i po veka Foto: Srpska Pravoslavna Eprahija budimska

Na kraju čina monašenja, iguman Metodije je zablagodario Mitropolitu na blagoslovu i molitvenoj podršci, kao i vernom narodu koji je došao iz različitih krajeva.

Mitropolit Lukijan je blagoslovio sabrani narod i čestitao novom monahu, govoreći o trnovitom putu monaškog života, ali i o nagradi koju Gospod priprema onima koji ga ljube.

Ovom svečanom činu prisustvovali su Biljana Gutić Bjelica, ambasador BiH u Mađarskoj i Ljubomir Aleksov, srpski poslanik u mađarskom Parlamentu.