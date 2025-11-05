Mladoženja na venčanju pitao majku da li sme da kaže da

Slušaj vest

Snimak sa jedne svadbe u regionu privukao je veliku pažnju javnosti i to zbog duhovitosti mladoženje.

Na videu, koji se ubrzano proširio društvenim mrežama, vidi se trenutak kada matičarka postavlja tradicionalno pitanje: „Da li svojom slobodnom voljom stupate u brak sa svojom izabranicom?“ Umesto očekivanog "da“, mladoženja uzima mikrofon, okrene se ka majci i uz osmeh je pita "Mama, je l’ mogu?" Publika je prasnula u smeh, a sala odjeknula od aplauza. Kada je majka "dala dozvolu“, budući suprug je svečano izgovorio sudbonosno "da“, pretvorivši formalni trenutak u nezaboravan trenutak duhovitosti.

Lavina reakcija

Snimak je brzo postao hit na mrežama, a komentari korisnika su se nizali od onih koji su se smejali do suza, do onih koji su pohvalili mladoženjin smisao za humor i opušten pristup svadbi. Međutim, bilo je i onih kojima se ovaj potez nije dopao.

Mladoženja napravio šalu na venčanju Foto: Ruslan Grigoriev / Panthermedia / Profimedia

Neobične i zabavne situacije sa venčanja sve češće postaju viralni trend. Od spontanih plesnih koreografija tazbinskih timova, do kumova koji priređuju "muzičke izazove", domaće svadbe sve češće liče na male predstave za društvene mreže.

Jedan od snimaka koji je nedavno izazvao buru reakcija prikazuje mladu koja iz kamiona puca u vazduh iz pištolja. Dok su jedni u komentarima isticali da je reč o "tipičnom srpskom veselju“, drugi su osudili upotrebu oružja u svadbenim proslavama.

Od duhovitih dosetki do neobičnih performansa, jasno je da su neke svadbe u Srbiji odavno prestale da budu samo porodična okupljanja. One su sada i scena za šalu, spektakl i viralni hit koji će nasmejati čitav region i pokrenuti niz reakcija poput ovih:

- Nadam se da se šalio ako nije, mlada beži odmah. Nemoj posle svekrva da zvoca, bila je pitana - navodi se u komentarima na Instagramu ispod ovog video-snimka i dodaje: