Miris vrućeg bureka u ranim jutarnjim satima prizor je koji spaja mnoge gradove Balkana - od Niša i Sarajeva, pa sve do Beča. Iako je nastao na prostorima nekadašnjeg Osmanskog carstva, burek je danas gastronomski simbol čitavog regiona,a njegove cene i varijante odražavaju kako kulturološke, tako i ekonomske razlike između zemalja.

U našoj zemlji burek je i dalje jedno od najdostupnijih jela pa porcija od oko 250 grama, sa sirom ili mesom, u većini pekara košta između 200 i 250 dinara, dok je ranije iznosio do 150 dinara maksimalno.

U Beču, međutim, isti taj zalogaj predstavlja svojevrsnu deliciju pa u nekim ugostiteljskim objektima košta 4,90 evra, dok u skupljim dostiže iznos od 6,50 evra.

Skupa četvrtina Foto: Privatna arhiva

Razlika u ceni ne čudi jer je Beč grad sa znatno višim troškovima života, ali i sa rastućom potražnjom za autentičnim balkanskim specijalitetima, posebno među mladima i gastarbajterima koji traže “ukus doma”.

Zašto svi vole burek

Burek je jednostavan, a istovremeno bogat. Hrskavo testo, punjenje koje može biti od sira, mesa, spanaća, pa čak i krompira, i karakterističan masni sjaj na površini čine ga neodoljivim.

Za mnoge, burek je više od jela, on je ritual. Jutarnja kombinacija “burek i jogurt” sinonim je za studentske dane, kasne noći i brze doručke.

Burek je jednostavan, ali ukusan specijalitet Foto: RINA

Kako napraviti domaći burek Sastojci: 500 g tankih kora (ili domaće testo)

300 g mlevenog mesa (govedina ili mešano)

1 glavica crnog luka

150 ml ulja ili rastopljenog putera

So, biber po ukusu

(po želji) malo mineralne vode za testo da bude hrskavo Priprema:

Na ulju propržiti sitno seckani luk, dodati mleveno meso i začiniti.

Kore premazati uljem ili puterom, redjati dve po dve, pa na svaku staviti tanak sloj fila.

Uviti u rolnu i slagati u podmazan pleh u krug.

Idealan recept za burek Foto: KCN Printscreen

Peći na 200 stepeni oko 30–40 minuta, dok ne porumeni.

Po želji, odmah po vađenju iz rerne poprskati sa malo mineralne vode i pokriti da omekša.

Rezultat je savršeno izbalansiran ukus - spolja hrskav, iznutra sočan.

Burek kao most između svetova

Iako se mnogi u šali raspravljaju da “pravi burek mora biti samo s mesom”, činjenica je da je njegova suština u zajedničkom uživanju. U Beču, on spaja gastarbajtere i Austrijance za istim stolom, dok u Srbiji ostaje simbol topline doma.

Bez obzira na to gde ga jedete i koliko košta burek ostaje dokaz da najbolji ukusi ne poznaju granice.