Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić nalazi se u četvorodnevnoj zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini, a tokom prvog dana posete sastao se u Pekingu sa ministrom nacionalne odbrane te zemlje Dong Đunom.

Nakon svečane ceremonije, uz intoniranje himni, usledio je sastanak delegacija na kojem je ministar Gašić zahvalio na toploj dobrodošlici istakavši značaj posete i razgovora NR Kini koji će doprineti daljem unapređenju saradnje oružanih snaga dve države.

Ministar odbrane naglasio je da lični odnosi dva lidera i predsednika Aleksandra Vučića i Si Đinpinga daju poseban pečat tradicionalno prijateljskim odnosima, što potvrđuju njihove međusobne posete i razgovori istakavši značajnu posetu naše državne delegacije, koju je predvodio predsednik Vučić, Kini u okviru vojne porade povodom pobede u Drugom svetskom ratu u Aziji.

Foto: Nikola Mladenović/© Nikola Mladenović

Tom prilikom, ministar Gašić zahvalio je na međunarodnoj podršci koju Kina pruža Srbiji po pitanju statusa Kosova i Metohije, u kontekstu jednostrano proglašene nezavisnosti dela naše teritorije koje je u suprotnosti sa međunarodnim pravom i sporazumima, kao i Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Na današnjem sastanku on je rekao da je težište dijaloga na unapređenju vojnoekonomske, vojno-vojne, vojnoobrazovne i vojnomedicinske saradnje te dodao da saradnja u oblasti odbrane beleži konstantan rast, a da su nabavke naoružanja i vojne opreme iz Kine doprinele značajnim unapređenjem operativnih sposobnosti Vojske Srbije.

Tokom sastanka naglašeno je da je saradnja između dveju vojski krunisana zajedničkom obukom jedinica za specijalne operacije Vojske Srbije i Narodnooslobodilačke armije Kine, a sa ciljem daljeg produbljivanja vojno-vojne saradnje razmotrene su mogućnosti učešća na zajedničkim aktivnostima kojima se unapređuju sposobnosti.

Foto: Nikola Mladenović/© Nikola Mladenović

Ministar Gašić osvrnuo se i na važnost posete kineske delegacije vojnoj paradi „Snaga jedinstva“, kao i Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme „Partner 2025“ što je bila prilika za uspostavljanje i razvijanje saradnje u konkretnim oblastima te izrazio uverenje da će Srbija i Kina nastaviti sa intenzivnom odbrambenom saradnjom na svim poljima od zajedničkog interesa.

Ministar nacionalne odbrane Kine admiral Đun rekao je da je današnji sastanak potvrdio strateško partnerstvo između Srbije i Kine, a da se saradnja u oblasti odbrane dve zemlje zasniva na međusobnom poštovanju i razumevanju što dodatno ojačava sveukupne odnose između dve vojske i dva naroda.