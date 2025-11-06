Slušaj vest

Tokom dana pretežno sunčano, osim na istoku i jugu Srbije gde će biti oblačno, od sredine dana sa kišom. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlјu povremeno i jak. Najniža temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 12 do 16, saopštio je RHMZ.

Vreme narednih dana

Od srede suvo sa dužim sunčanim periodima.

U petak umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom, u istočnim i južnim predelima, kao i na jugu Banata, dok se za vikend i u ponedeljak kiša očekuje u većini krajeva Srbije.

U utorak će biti prestanak padavina, a zatim suvo sa dužim sunčanim periodima.

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme u Beogradu

U Beogradu jutro hladno, na širem području grada slab prizemni mraz i kratkotrajna magla a tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura će se kretati od jedan do pet stepeni Celzijusa, najviša dnevna oko 16 stepeni. Krajem dana očekuje se naoblačenje.

Biometeorološka prognoza

Usled očekivanih biometeoroloških prilika oprez se savetuje asmatičarima i osobama sa srčanim obolјenjima. Od meteoropatskih reakcija očekuju se slabija koncentracija i pospanost.