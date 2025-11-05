Slušaj vest

Uveli su nas u prostoriju gde je trebalo da se presvučemo. Dve drugarice su izašle da provere da li je sve u redu s muzikom u dvorani. Samo nekoliko minuta kasnije čuli smo ih kako trče. Uletele su unutra prebledele i viknule: "Upali su neki muškarci, imaju marame preko lica!" U jednom trenutku otvorili smo vrata i - sledili se. Ispred nas su stajali muškarci obučeni u crno, maskirani. Samo su im se oči videle! Bilo je jezivo, kao u nekom filmu!

Ovako za Kurir priča dvadesetjednogodišnja članica folklornog ansambla Veliko kolo iz Novog Sada, koje je u okviru manifestacije Dani srpske kulture trebalo da u ponedeljak uveče nastupa u Splitu.

Oko 100 huligana nasilno je prekinulo manifestaciju Dani srpske kulture. Foto: Ilustracija, Profimedia, Printscreen Nova

Taj događaj je, međutim, na skandalozan način prekinut i pre nego što je počeo jer je u prostorije gradskog kotara Blatine-Škrape upala grupa huligana za koje se nezvanično navodi da su povezani s navijačkom grupom Torcida Split.

Za napadače se sumnja da su povezani sa navijačkom grupom Torcida. Foto: Privatna arhiva

- Spremali smo se za koncert kad su se drugarice uspaničeno vratile. Ubrzo smo čuli glasove - muškarci su razgovarali s našim domaćinom Markom Veselinovićem iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. On ih je smireno zamolio da izađu, da ne plaše ljude. Otvorili smo vrata da vidimo šta se dešava. Trojica u crnom su stajala ispred nas. Govorili su da manifestacija ne treba da se održi, da svi napustimo prostoriju i da "niko neće nastradati". Bili smo u šoku - priča ona.

Shvatili su, kaže, da moraju da se sklone. Počeli su ubrzano da pakuju stvari. A onda - novi šok.

- Kad smo izašli napolje, ispred je bilo na desetine njih, identično obučenih. Svi u crnom, s maskama, kao vojska. Napravili su špalir. Dok smo prolazili, dobacivali su "Ovde ste našli da igrate", "Smrdljivi Srbi", "Za dom spremni!"... Bilo je strašno. Pokušavali smo da budemo smireni, da držimo glavu visoko. Da je neko odgovorio - sigurno bi eskaliralo! - kaže devojka.

Huligani su vikali "Smrdljivi Srbi" i "Za dom spremni" Foto: Privatna arhiva

Za hrvatski portal 24sata.hr druga članica ansambla je ispričala:

- Kolegi koji ima brkove dobacivali su: "Brko, tu si došao igrati", a koleginici koja se spotakla: "Je l' ti se to zavrtelo u glavi od previše užičkog kola?"

Članove ansambla su članovi Prosvjete ubrzo evakuisali u tri automobila i odvezli do svojih prostorija.

Milan Veselinović, direktor folklornog udruženja Veliko kolo, kaže za Kurir da je u Split poveo osmoro igrača - četiri momka i četiri devojke uzrasta od 17 do 23 godine.

- Otišli su da se presvuku, a ja sam se parkirao. U tom trenutku dobijam poruku: "Hitno dođite! Program se obustavlja!" Zovem ih - kažu mi: "Nemojte ići unutra!" Dolazim do zgrade i vidim između 70 i 100 muškaraca, većinom vrlo mladih, možda 15 do 18 godina, i nekoliko starijih. Svi u crnom. Delovalo je zastrašujuće - priča Veselinović:

"Pokušajte dogodine, padaće vam glave!" Nakon incidenta na Fejsbuk stranici udruženja Veliko kolo počele su da se pojavljuju uvrede i pretnje. - Pisali su: "Je l' vam bilo lepo kod nas?", "Za dom spremni!", ali i pretnje poput: "Pokušajte opet dogodine - padaće vam glave!" - kaže Veselinović i dodaje da je, s druge strane, bilo i komentara da je ovo sramota za Split. Članovi udruženja su inače doputovali u Hrvatsku 31. oktobra i do ponedeljka nisu imali nikakve neprijatnosti.

Nisam znao ni da li je neko od igrača napadnut, kaže Veselinović Foto: Privatna arhiva

- Pozvao sam policiju. Rekli su mi da se sklonim do parkinga, da će me tamo sačekati. U tom trenutku nisam znao da li su svi igrači dobro, da li su pobegli, da li su nekog istukli, da li nekog jure... Nisam znao ni da li su svi živi, bilo je jezivo!

I on je otišao do zgrade Prosvjete. Policija ih je sprovela do smeštaja, pomogla im da pokupe stvari i pratila sve do auto-puta.

- Dali su nam i broj da ih zovemo pre svake pauze - da nas patrola sačeka na odmorištu - ispričao je on.

U Novi Sad su, kaže, stigli u ranim jutarnjim satima. U ponedeljak je, pored folklornog udruženja Veliko kolo, u okviru manifestacije Dani srpske kulture trebalo da nastupe hor, dramska sekcija, violinistkinja...

"Zgrožen sam što mladi pozivaju na rat"

Nije hrabrost napadati gimnazijalce, kaže Lalić. Foto: Printscreen

Prof. dr. sc. političke sociologije Dražen Lalić, poznati hrvatski sociolog i autor "Pogleda iznutra", knjige o Torcidi, rekao je za hrvatski portal 24 sata da je zgrožen činjenicom da mladi, rođeni posle rata, pozivaju na rat i daju sebi za pravo da odluče koja će se manifestacija održavati, a koja ne.

- Nije hrabrost napadati gimnazijalce i starije ljude. Normalizuje se pozdrav "Za dom spremni", pa će se dogoditi da će nas tako uskoro pozdravljati i prodavačice u prodavnicama. I svi koji bi trebalo da glasno govore protiv toga su se pokunjili - rekao je on.

Policija privela trojicu: Do tri godine zatvora

Huligani će se najverovatnije goniti za nasilničko ponašanje. Foto: beta hina edvard susak

Glavni državni tužilac u Hrvatskoj Ivan Turudić rekao je da će se krivci najverovatnije goniti po službenoj dužnosti po članu 323a Kaznenog zakona, za nasilničko ponašanje, za koje je inače predviđena kazna zatvora do tri godine.

- Imamo problem sa identifikacijom tih ljudi. Puno njih je bilo maskirano. Intenzivno radimo na tome da otkrijemo koliko ih je zapravo bilo tamo. Postoje snimci - kazao je Turudić.