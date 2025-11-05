Slušaj vest

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, a nakon sprovedenog inspekcijskog nadzora i utvrđenih nepravilnosti u funkcionisanju doma, donelo Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. direktora Doma za odrasla i invalidna lica Beograd, Mikice Budimirovića.

Ministarstvo je u skladu sa utvrđenim propustima u rukovođenju ustanove donelo odluku o preduzimanju odgovarajućih mera, a sve u cilju nesmetanog funkcionisanja ustanove, zaštite interesa smeštenih korisnika i obezbeđivanja odgovarajuće nege i zaštite korisnika.

Cilj Ministarstva jeste uspostavljanje zakonitog, transparentnog i odgovornog rada svih ustanova socijalne zaštite, a pre svega obezbeđivanje najvišeg nivoa brige o korisnicima usluga socijalne zaštite.

Ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti da preduzima sve neophodne mere kako bi se obezbedili kvalitet, sigurnost i dostojanstvo svih korisnika sistema socijalne zaštite.

Na mesto v.d. direktora Doma za odrasla i invalidna lica Beograd imenovana je Nikolina Jovanović.

