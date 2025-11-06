Slušaj vest

Dugoročna upotreba melatonina za probleme sa snom može imati neočekivane opasnosti po srce. Istraživači su otkrili da su hronični korisnici bili gotovo dva puta skloniji smrtnom ishodu i tri puta skloniji hospitalizaciji zbog srčane slabosti. Iako se melatonin smatra bezopasnim, stručnjaci sada pozivaju na oprez pri dugotrajnoj upotrebi.

Ljudi koji su koristili melatonin duže od godinu dana imali su značajno veći rizik od srčane slabosti i smrtnog ishoda u poređenju sa onima koji ga nisu koristili. Nekada smatran "prirodnim" rešenjem za spavanje, melatonin možda nosi skrivene kardiovaskularne rizike koji zahtevaju detaljniju proveru.

Velika analiza zdravstvenih podataka više od 130.000 odraslih sa nesanicom otkrila je da su ljudi koji su uzimali melatonin godinu dana ili duže imali veće šanse da razviju srčanu slabost, da budu hospitalizovani zbog tog stanja ili da umru od bilo kog uzroka, u poređenju sa onima koji nisu uzimali ovaj suplement.

Iako studija ne može dokazati da melatonin direktno izaziva ove ishode, snažna povezanost postavlja važna pitanja o bezbednosti dugotrajne upotrebe ovog popularnog sredstva za spavanje. Istraživači naglašavaju da su potrebne dodatne studije kako bi se u potpunosti razumelo delovanje melatonina na zdravlje srca i obezbedila bezbedna upotreba.

Foto: Shuterstock

Veći rizik od srčane slabosti

Ljudi koji redovno uzimaju melatonin radi poboljšanja sna mogli bi se suočiti sa ozbiljnim zdravstvenim rizicima. Preliminarna studija predstavljena na naučnom skupu Američkog udruženja za srce (AHA) pokazala je da su odrasli sa hroničnom nesanicom koji su koristili melatonin godinu dana ili duže imali veće šanse da razviju srčanu slabost, da budu hospitalizovani zbog nje i da umru od bilo kog uzroka, u poređenju sa osobama koje ga nisu uzimale.

Nalazi će biti razmatrani na godišnjem skupu AHA, koji se održava od 7. do 10. novembra u Nju Orleansu, jednom od vodećih svetskih događaja u oblasti kardiovaskularne nauke i kliničkih istraživanja.

Melatonin je hormon koji proizvodi epifiza, odnosno pinealna žlezda, koji reguliše ritam spavanja i budnosti. Njegov nivo prirodno raste u mraku, a opada tokom dana.

Sintetički melatonin, koji je hemijski identičan prirodnom, široko se koristi za lečenje nesanice (teškoće u uspavljivanju i/ili održavanju sna) i promene vremenskih zona. U mnogim zemljama, uključujući SAD, suplementi melatonina mogu se kupiti bez recepta.

Kako je studija sprovedena

Istraživači su učesnike podelili u dve grupe na osnovu medicinskih evidencija. Oni koji su uzimali melatonin najmanje godinu dana svrstani su u „grupu sa melatoninom“, dok su osobe bez zapisa o upotrebi melatonina stavljene u „grupu bez melatonina“.

„Suplementi melatonina možda nisu toliko bezopasni kao što se često pretpostavlja. Ako se naši nalazi potvrde, to bi moglo uticati na to kako lekari savetuju pacijente u vezi sa sredstvima za spavanje“, rekao je dr Ekenediličukvu Nadi, vodeći autor studije i načelnik interne medicine u bolnici “SUNY Downstate/Kings County Primary Care” u Bruklinu.

Svetlost noću remeti prirodni ritam sna i povezana je s većim rizikom od srčanih bolesti, gojaznosti i dijabetesa Foto: Shutterstock

Ispitivanje rizika

Iako se melatonin reklamira kao bezbedno i prirodno sredstvo za bolji san, malo je dokaza o njegovim dugoročnim efektima na kardiovaskularno zdravlje. Istraživački tim želeo je da utvrdi da li dugotrajna upotreba može uticati na rizik od srčane slabosti kod ljudi sa hroničnom nesanicom.

Prema statistici AHA za 2025, srčana slabost se javlja kada srce ne može da pumpa dovoljno krvi bogate kiseonikom kako bi telo funkcionisalo.

Da bi to ispitali, naučnici su koristili podatke iz “TriNetX Global Research Network”, međunarodne baze podataka sa anonimizovanim medicinskim zapisima. Analizirali su pet godina podataka o odraslima sa dijagnostikovanom hroničnom nesanicom koji su imali dokumentovanu upotrebu melatonina duže od godinu dana.

Svakom su pridružili drugu osobu koja je takođe imala nesanicu, ali nikada nije koristila melatonin. Osobe sa prethodnom dijagnozom srčane slabosti ili sa propisanim drugim lekovima za spavanje bile su isključene.

Glavni nalazi analize

Među odraslima sa nesanicom, oni čije su elektronske medicinske evidencije pokazale dugotrajnu upotrebu melatonina (12 meseci ili više) imali su oko 90 odsto veću verovatnoću da u narednih pet godina razviju srčanu slabost u odnosu na uporedive osobe koje ga nisu uzimale (4,6 prema 2,7 odsto).

Sličan rezultat (82 odsto veći rizik) dobijen je kada su analizirani oni koji su imali najmanje dva izdata recepta za melatonin u razmacima od najmanje 90 dana.

Sekundarna analiza

Učesnici koji su uzimali melatonin bili su skoro tri puta skloniji hospitalizaciji zbog srčane slabosti u odnosu na one koji ga nisu uzimali (19,0 prema 6,6 odsto).

Učesnici u grupi sa melatoninom bili su skoro dva puta skloniji smrtnom ishodu od bilo kog uzroka u odnosu na grupu bez melatonina (7,8 prema 4,3 odsto) tokom petogodišnjeg perioda.

- Suplementi melatonina se široko smatraju bezbednom i ‘prirodnom’ opcijom za bolji san, tako da je bilo iznenađujuće videti tako dosledno i značajno povećanje ozbiljnih zdravstvenih ishoda, čak i nakon uravnotežavanja mnogih drugih faktora rizika - rekao je Nadi.

Reakcije stručnjaka i poziv na oprez

- Iznenađena sam da bi lekari propisivali melatonin za nesanicu i dozvolili pacijentima da ga koriste duže od 365 dana, jer melatonin, barem u SAD, nije indikovan za lečenje nesanice. U SAD se melatonin može uzimati kao dodatak ishrani bez recepta i ljudi treba da budu svesni da se ne sme uzimati hronično bez odgovarajuće indikacije - rekla je dr Mari-Pjer Sent Onž, predsednica radne grupe Američkog udruženja za srce.

Studija ima nekoliko ograničenja. Prvo, baza podataka obuhvata zemlje u kojima je melatonin na recept (kao što je Ujedinjeno Kraljevstvo) i zemlje u kojima nije (poput SAD), a istraživači nisu imali informacije o lokaciji pacijenata.

Pošto je upotreba melatonina u studiji zasnovana isključivo na zapisima o prepisivanju lekova, svi koji su ga uzimali kao suplement bez recepta u SAD ili drugim zemljama bili bi ubrojani u grupu „bez melatonina“, što može uticati na rezultate.

Broj hospitalizacija bio je veći od broja početnih dijagnoza srčane slabosti jer se u bolničkim zapisima mogu naći širi dijagnostički kodovi povezani sa stanjem, bez navođenja nove dijagnoze. Istraživači takođe nisu imali podatke o težini nesanice i prisustvu drugih psihijatrijskih poremećaja.

- Teža nesanica, depresija/anksioznost ili upotreba drugih sredstava za poboljšanje sna mogla bi biti povezana i sa upotrebom melatonina i sa rizikom od srčanih problema - rekao je Nadi.

- Takođe, iako povezanost koju smo otkrili pokreće pitanja o bezbednosti ovog široko korišćenog suplementa, naša studija ne može dokazati direktnu uzročno-posledičnu vezu. To znači da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se testirala bezbednost melatonina po srce - ističe Nadi.

Detalji, pozadina i dizajn studije

Studija je obuhvatila 130.828 odraslih, prosečne starosti 55,7 godina; 61,4 odsto žena, sa dijagnostikovanom nesanicom.

Od ukupnog broja, 65.414 učesnika imalo je bar jednom prepisan melatonin i prijavilo upotrebu najmanje godinu dana. Druga (kontrolna) grupa obuhvatila je ljude koji nikada nisu imali prepisan melatonin, a koji su usklađeni sa grupom koja ga je uzimala po 40 parametara, uključujući demografiju, zdravstvena stanja i terapije.

Učesnici sa već postavljenom dijagnozom srčane slabosti ili sa drugim lekovima za spavanje (npr. benzodiazepini) bili su isključeni.

Grupe su usklađene po starosti, polu, rasi/etničkoj pripadnosti, bolestima srca i nervnog sistema, terapijama za ova stanja, krvnom pritisku i indeksu telesne mase. Istraživači su pratili elektronske medicinske zapise pet godina nakon datuma usklađivanja.

Nakon početne analize, istraživači su proverili pouzdanost rezultata dodatnom analizom osetljivosti: podignut je prag – učesnici u grupi sa melatoninom morali su imati najmanje dva izdata recepta za melatonin u razmaku od najmanje 90 dana. Ovo je trebalo da pokaže da li potvrđena dugotrajnost upotrebe utiče na ishode.