Skoro svi nosimo patike – na posao, u šetnju, u teretanu. Toliko smo navikli na njih da retko obraćamo pažnju na detalje, a kamoli na onu jednu rupicu za pertle koju skoro niko ne koristi. Nalazi se skroz pozadi, tik uz članak, i deluje beskorisno, zbog čega većina ni ne zna čemu zapravo služi.

Ipak, ta mala, zanemarena rupica ima mnogo veću ulogu nego što mnogi misle. Napravljena je s razlogom. Da patika bolje prijanja uz nogu!

Dakle, nije ukras, već praktičan detalj koji može da napravi veliku razliku, pogotovo ako mnogo hodamo, trčimo ili provodimo dan u pokretu.

Ova tehnika vezivanja pertli takođe pomaže da se izbegnu žuljevi, naročito kod trkača, planinara ili onih koji tokom odmora mnogo hodaju po turističkim destinacijama.

Kako se pravilno vezuje?

Na Jutjub videu brenda "Illumiseen" detaljno je objašnjeno kako se koristi ta dodatna rupica na peti.

Video je na engleskom, ali je dovoljno obratiti pažnju na to kako demonstrator to radi.

Kada se pravilno iskoristi - rezultat je patika koja čvršće prijanja uz stopalo i sprečava ga da klizi ili se pomera unutar obuće.