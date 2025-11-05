Stanje na graničnim prelazima pre 18 časova
AMSS
Na ovom graničnom prelazu teretnjaci čekaju do osam sati: Gužve i na drugim prelazima, evo gde je najduže - oglasio se AMSS
Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila na izlazu čekaju 480 minuta, dok na prelazima Horgoš i Kelebija čekaju po 360, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije.
Kako se navodi, a na osnovu informacija Uprave granične Policije dobijenim u 17.15 časova na prelazu Bezdan se čeka 240, a na prelazima Šid i Sremska Rača po 180 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Kurir.rs
