Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila na izlazu čekaju 480 minuta , dok na prelazima Horgoš i Kelebija čekaju po 360, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije .

Kako se navodi, a na osnovu informacija Uprave granične Policije dobijenim u 17.15 časova na prelazu Bezdan se čeka 240, a na prelazima Šid i Sremska Rača po 180 minuta.