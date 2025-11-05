Slušaj vest

Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila na izlazu čekaju 480 minuta, dok na prelazima Horgoš i Kelebija čekaju po 360, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije.

Kako se navodi, a na osnovu informacija Uprave granične Policije dobijenim u 17.15 časova na prelazu Bezdan se čeka 240, a na prelazima Šid i Sremska Rača po 180 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Kurir.rs

