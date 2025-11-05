Slušaj vest

I ove jeseni Lozničani su ponosni na stablo ginko bilobe, koje se nalazi u centru grada i veličinom i krošnjom pleni pažnju svakog prolaznika. Za to drvo vezuju se brojne priče, između ostalog, da su ga zasadili Japanci koji su gradili jednu od svojevremeno najvećih fabrika u bivšoj Jugoslaviji.

Urbana legenda kaže da su stablo, poreklom iz Kine, u Loznici zasadili Japanci. Iako pisani tragovi o tome ne postoje, Lozničani priču prenose generacijama. Na istom mestu već pet decenija prolaznicima ostavlja mašti na volju, a fotografije sa njegovom zlatno žutom krošnjom obišle su ceo svet.

Izaziva divljenje

Foto: Printskrin RTS

Branko Milošević, pejzažni arhitekta, kaže: "Nemamo tačnih podataka kada ga je i ko posadio i zbog čega je ono baš tu posađeno, u svakom slučaju evo nekih pedeset godina kasnije mi imamo nešto što uvek izaziva divljenje u ovim jesenjim momentima i danima. Zanimljivo za tu vrstu jeste da je to jedna endemska vrsta koja potiče iz Kine, da je tercijalni relikt, što znači da potiče još iz davnih perioda kada su dinosaurisi šetali ovom zemljom, da nema živih srodnika i da je on jedini iz te grupe preživelih i do dana danšnjeg nije pretrpeo značajne promene u svom izgledu."

Stablo visoko 15 metara

Osim svoje lekovitosti i lepote, ginko je poznat i kao jedina biljka koja je preževila nuklearni udar u Hirošimi. Njegovo stablo u Loznici visoko je 15 metara.

Branko Milošević dodaje: "Ginko je vrsta svetla, on kao soliterno stablo daje zaista lep efekat. Naravno, može biti lep i u drvoredima, njegova primena je široka. Ova žuta jesenja boja lista je karakteristična za tu vrstu, tako da možemo reći da trenutno možda i najviše privlači pažnju. Inače, u prirodnom okruženju ginko je drvo koje može da doživi između petsto i hiljadu godina."

Kao sveto drvo, ginko se već vekovima gaji u japanskim i kineskim hramovima, a u Loznici je u međuvremenu posađen na još nekoliko lokacija.