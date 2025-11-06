Slušaj vest

Svi putni pravci su prohodni i nema snega, kao ni zabrana za šlepere i kamione sa prikolicom, saopštio je AMSS.

Nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se teretna vozila na izlazu zadržavaju od sat vremena do najduže osam sati, i to na Batrovcima.

Na graničnom prelazu Šid, na izlazu, teretna vozila čekaju tri sata, na Bezdanu sat vremena, a na Horgošu i Kelebiji šest sati, saopštio je AMSS. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

