AMSS: Svi putni pravci prohodni, nema snega! Teretnjaci na Batrovcima čekaju do 8 sati
Svi putni pravci su prohodni i nema snega, kao ni zabrana za šlepere i kamione sa prikolicom, saopštio je AMSS.
Nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se teretna vozila na izlazu zadržavaju od sat vremena do najduže osam sati, i to na Batrovcima.
Na graničnom prelazu Šid, na izlazu, teretna vozila čekaju tri sata, na Bezdanu sat vremena, a na Horgošu i Kelebiji šest sati, saopštio je AMSS. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja.
