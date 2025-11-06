Slušaj vest

Centar za nestalu i zlostavljanu decu predstavio je snažan edukativni spot koji podseća roditelje da je njihova pažnja i uključenost u detetov život najsnažnija zaštita koju dete može da ima.

U edukativnom videu, kroz simboliku ruke u beloj rukavici, prikazuje se kako zlostavljač preuzima ulogu onih koji su detetu najvažniji, kada porodica ne vidi, ne čuje ili nema vremena. Dok dete pokušava da privuče pažnju najbližih, svi su zauzeti ekranima i obavezama. U tom prostoru tišine, neko drugi zauzima njihovo mesto.

Statistika jasno ukazuje na to da deca kojima nedostaje pažnja, razumevanje i sigurnost često postaju laka meta onih koji ih slušaju, hvale i lažno razumeju. Zbog toga je cilj videa da pokaže kako odsutnost roditelja u detetovom životu otvara vrata manipulaciji i zlostavljanju.

Ako vi ne obratite pažnju na svoje dete, neko drugi će to uraditi umesto vas Izvor: Promo

Za više informacija posetite www.cnzd.rs

Besplatna psihološka i pravna podrška dostupna je na 0800 200 880.

Dodatni materijal: