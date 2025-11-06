Slušaj vest

Od 1. decembra 2025. godine, Sofija uvodi drastična ograničenja za stara vozila – dizelaše proizvedene pre 2007. i benzince starije od 1998. više neće moći da uđu u centar grada.

Ova odluka, koju gradske vlasti nazivaju „istorijskim korakom ka čistijem vazduhu“, pogodiće hiljade vozača u bugarskoj prestonici.

Zabrana će važiti od 1. decembra 2025. do 28. februara 2026., a odnosi se na vozila prve i druge ekološke grupe. Oni koji prekrše pravilo, biće automatski registrovani zahvaljujući kamerama za video-nadzor koje će pratiti svako vozilo pri ulasku u zonu.

Prva zona obuhvata centralne bulevare – Opalčenska, Vasil Levski, Skobelev i Patrijarh Evtimij.

Ova odluka pogodiće hiljade vozača u Bugarskoj Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Druga, šira zona obuhvatiće Konstantina Veličkova, Slivnicu i Sitnjakova.

Izuzeci postoje samo za stanovnike koji žive unutar zone i imaju plaćeno parkiranje, kao i za osobe sa invaliditetom sa posebnom parkirnom karticom.

Rezultati prethodnog eksperimenta već su vidljivi – prošle zime, nakon uvođenja „male zone“, kvalitet vazduha u Sofiji poboljšan je za 25 odsto u prvom mesecu.

Vlasti najavljuju da će sledeći korak biti još stroži: od decembra 2027. zabrana će važiti i za drugu ekološku grupu, čime će Sofija u potpunosti stati rame uz rame sa zapadnoevropskim gradovima koji već imaju zone niskih emisija.