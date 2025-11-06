Pored zabrinjavajućih podataka o dijabetesu, Srbija se suočava i sa porastom gojaznosti kod dece i odraslih. Više od 60 % odraslih ima višak kilograma, a oko 25 % su gojazni. Još alarmantnije da 14 % dece školskog uzrasta već ima problem sa prekomernom telesnom težinom, što povećava rizik od razvoja dijabetesa tip 2 i drugih hroničnih oboljenja u mladosti.

- Već 14 godina Udruženje Plavi krug organizuje jedini maraton u Evropi posvećen osobama sa dijabetesom. Tokom tog perioda pokazali smo koliko je fizička aktivnost važna, ne samo u prevenciji, već i u svakodnevnom životu osoba koje žive sa dijabetesom. Posebno smo ponosni što svake godine sve više osoba sa dijabetesom uzima učešće u maratonu i trci podrške. Na ovogodišnjem Plavom krugu oko Ade učestvuje više od 140 osoba sa dijabetesom, koje svojim primerom pokazuju da uz pravilnu terapiju, praćenje stručnih saveta i brigu o sebi granice ne postoje, a fizička aktivnost doprinosi boljoj regulaciji šećera i kvalitetnijem životu. Najnovija istraživanja pokazuju da 4 od 10 osoba sa dijabetesom u Srbiji nema nikakvu fizičku aktivnost,

dok više od 40% nema adekvatnu glikoregulaciju. Zato naš maraton ima i edukativnu ulogu jer podstiče promenu navika, širi svest o značaju fizičke aktivnosti i ohrabruje ljude da naprave korak ka zdravijem životu. Pozivamo sve građane da nam se pridruže u nedelju 9. novembra u 12 časova na Adi Ciganliji, pruže podršku i provere nivo šećera u krvi i krvni pritisak - izjavila je Bojana Marković.