Ponekad jedan čin promeni nečiji život iz korena. Jedna plemenita žena iz Srbije odlučila je da svoj višak imovine pretvori u priliku za novi početak. 

Zorica je rešila da pokloni dve kuće i pomoćne zgrade onome ko nema svoj dom. Ona ima nekoliko uslova: Da to bude neko ko je vredan, pošten i namučen, ali nije izgubio dobrotu.

Njen čin izazvao je veliku pažnju javnosti i brojne reakcije na društvenim mrežama. Ljudi su izrazili divljenje i zahvalnost zbog ovog retkog primera nesebičnosti.

- Dajem na poklon dve kuće i pomoćne zgrade. U obzir dolazi neko ko nema svoj krov nad glavom. Neko ko je vredan i namučen. Da se izbavi iz bede, a da je pritom pošten, da nikome u životu nije napravio/la zlo. Nekome kome u životu niko nije pomogao, niti dao nešto na poklon. Ako neko poznaje takvu osobu ljude, neka me kontaktira - napisala je Zorica na svom Fejsbuku.

Zorica poklanja dve kuće
Zorica poklanja dve kuće Foto: Printscreen Facebook

Njena objava podeljena je i u pojedinim Fejsbuk grupama.

- Kuću poklanjam bez ikakve obaveze. Ne treba mi, a nemam kome da je dam - dodala je Zorica.

profimedia0337856838-1.jpg

Pohvale su se nizale.

Ne mogu da verujem da još postoje takvi ljudi kao vi. Bog sve vidi - navodi se u jednom od komentara.

Ipak, mnoge je zanimalo gde se kuća nalazi, ima li struju, kanalizaciju... Međutim, ostali su uskraćeni za odgovor.

screenshot-20240408-114427.jpg
screenshot-20231129-115249.jpg
screenshot-20231122-084547.jpg
marko-jankovic.jpg

