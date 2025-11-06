Slušaj vest

Ljiljana Antić, jedna od najboljih i najcenjenijih profesora razredne nastave koju je Vranje imalo, preminula je juče, piše RTV Vranje.

Njen životni put bio je put izuzetne posvećenosti i stručnosti, put koji je inspektor za rad prepoznao još dok je radila u selu, predlažući njen prelazak u grad - čin koji je govorio više od hiljadu reči.

Ljiljana Antić bila je među retkima koja je i u gradskoj sredini, od istih inspektora, dobijala najviše ocene bez ijedne primedbe. Njen rad nije bio samo prenošenje znanja, već misija vođena ljubavlju prema deci i pozivu. Maksimalni rezultati koje je postizala sa svojim đacima svedočili su o njenoj pedagoškoj izuzetnosti.

