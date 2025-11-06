Ministarka Stamenkovski: Odgovorno upravljanje migracijama – ključ stabilnog razvoja tržišta rada
”Srbija ostaje otvorena za strane radnike, ali istrajna u očuvanju stabilnosti domaćeg tržišta rada”, poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na Međuministarskoj konferenciji ”Radne migracije u okviru Centralnoevropske inicijative - CEI: Sigurni putevi i održivo tržište rada”.
Đurđević Stamenkovski je naglasila da je Srbija dobar primer uspostavljene ravnoteže između potreba savremene ekonomije i zaštite domaćih radnika.
”Naš region je vekovima bio raskrsnica puteva, ljudi, ideja i kapitala. To je uvek nosilo i izazove i velike razvojne mogućnosti. Tako je i danas, migracije mogu biti motor razvoja, ako njima upravljamo odgovorno, pravično i u interesu ljudi”, navela je ministar.
Istakla je da naša zemlja poslednjih godina beleži snažan ekonomski rast, tehnološki razvoj i značajan priliv investicija, koje donose nove kvalitete, ali i nove potrebe, posebno u oblasti radne snage. Kako kaže, istovremeno se beleži i kontinuirani pad stope nezaposlenosti, koja u drugom kvartalu 2025. godine iznosi 8,5%, i jedan je od najnižih nivoa u poslednje dve decenije.
”Za godinu dana minimalna zarada u Srbiji je povećana kumulativno za 38%, što jasno pokazuje da naš ekonomski razvoj mora biti praćen rastom životnog standarda i dostojanstva rada”, navela je.
Ministarka je istakla da se nastavlja i unapređenje institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti rada i istakla da je pripremljen nacrt Zakona o radnim praksama, čije se usvajanje očekuje naredne godine, a koji će omogućiti da se na jasan i transparentan način definiše status i uloga lica na radnoj praksi.
Prema njenim rečima, to znači da će mladi koji završavaju obrazovanje da lakše steknu praktična znanja, veštine i postepeno se integrišu na tržište rada.
Đurđević Stamenkovski je naglasila da Srbija ostaje aktivno posvećena reformama u oblasti rada i zapošljavanja, u okviru evropskih integracija, Berlinskog procesa i programa podrške putem IPA fondova. Ove godine, kako kaže, započeto je i sprovođenje višegodišnjeg operativnog IPA programa, koji će, između ostalog, omogućiti proširenje Garancije za mlade na teritoriju cele Srbije.
Ona je navela da su sve ove mere deo vizije Srbija 2027, kojom se gradi moderna, konkurentna i inkluzivna ekonomija.
”Građanima šansa. Radnicima zaštita i bezbednost. Regionu razvoj”, zaključila je ministar.
Na konferenciji su govorili i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Nevena Jovanović, ministar rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Crne Gore, gospođa Naida Nišić, ambasador Savezne Republike Nemačke u Srbiji Anke Konrad, šef Misije Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji Zejnal Hadžijev, zamenik generalnog sekretara Centralnoevropske inicijative Žužana Kiralj, mnogobrojni građani, predstavnici institucija, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i civilnog društva.
Organizatori konferencije su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo spoljnih poslova, Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ) i Međunarodna organizacija za migracije.