”Srbija ostaje otvorena za strane radnike, ali istrajna u očuvanju stabilnosti domaćeg tržišta rada”, poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na Međuministarskoj konferenciji ”Radne migracije u okviru Centralnoevropske inicijative - CEI: Sigurni putevi i održivo tržište rada”.

Đurđević Stamenkovski je naglasila da je Srbija dobar primer uspostavljene ravnoteže između potreba savremene ekonomije i zaštite domaćih radnika.

”Naš region je vekovima bio raskrsnica puteva, ljudi, ideja i kapitala. To je uvek nosilo i izazove i velike razvojne mogućnosti. Tako je i danas, migracije mogu biti motor razvoja, ako njima upravljamo odgovorno, pravično i u interesu ljudi”, navela je ministar.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Istakla je da naša zemlja poslednjih godina beleži snažan ekonomski rast, tehnološki razvoj i značajan priliv investicija, koje donose nove kvalitete, ali i nove potrebe, posebno u oblasti radne snage. Kako kaže, istovremeno se beleži i kontinuirani pad stope nezaposlenosti, koja u drugom kvartalu 2025. godine iznosi 8,5%, i jedan je od najnižih nivoa u poslednje dve decenije.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

”Za godinu dana minimalna zarada u Srbiji je povećana kumulativno za 38%, što jasno pokazuje da naš ekonomski razvoj mora biti praćen rastom životnog standarda i dostojanstva rada”, navela je.

Ministarka je istakla da se nastavlja i unapređenje institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti rada i istakla da je pripremljen nacrt Zakona o radnim praksama, čije se usvajanje očekuje naredne godine, a koji će omogućiti da se na jasan i transparentan način definiše status i uloga lica na radnoj praksi.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Prema njenim rečima, to znači da će mladi koji završavaju obrazovanje da lakše steknu praktična znanja, veštine i postepeno se integrišu na tržište rada.

Đurđević Stamenkovski je naglasila da Srbija ostaje aktivno posvećena reformama u oblasti rada i zapošljavanja, u okviru evropskih integracija, Berlinskog procesa i programa podrške putem IPA fondova. Ove godine, kako kaže, započeto je i sprovođenje višegodišnjeg operativnog IPA programa, koji će, između ostalog, omogućiti proširenje Garancije za mlade na teritoriju cele Srbije.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Ona je navela da su sve ove mere deo vizije Srbija 2027, kojom se gradi moderna, konkurentna i inkluzivna ekonomija.

”Građanima šansa. Radnicima zaštita i bezbednost. Regionu razvoj”, zaključila je ministar.

Na konferenciji su govorili i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Nevena Jovanović, ministar rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Crne Gore, gospođa Naida Nišić, ambasador Savezne Republike Nemačke u Srbiji Anke Konrad, šef Misije Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji Zejnal Hadžijev, zamenik generalnog sekretara Centralnoevropske inicijative Žužana Kiralj, mnogobrojni građani, predstavnici institucija, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i civilnog društva.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja