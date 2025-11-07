Slušaj vest

Ukoliko vam je ovih dana hladno u stanu, iako su radijatori uključeni, potrebno vam je rešenje koje je ključno za poboljšanje komfora i smanjenje troškova grejanja. U ovom tekstu korak po korak objašnjavamo šta treba da proverite. Toplota u stanu zavisi od mnogih faktora, ne samo od temperature radijatora.

Jedan od najčešćih razloga hladnoće u stanu je neadekvatna izolacija. Čak i ako radijatori rade dobro, toplota može da izlazi kroz prozore, vrata od terase ili neizolovane zidove.

Posebnu pažnju treba da obratite na prozore. Ako se na ivici okvira oseća hladnoća, to može da znači da je potrebno da zamenite dihtunge ili koristite penastu traku. Deblje zavese takođe mogu da pomognu da toplota ostane u prostoriji.

Problem mogu da izazovu i nepravilno postavljene police ispod prozora ili neizolovani zidovi, što omogućava da toplota brže izlazi nego što može da zagreje prostor.

Neadekvatna izolacija je jedan od najčešćih razloga hladnoće Foto: Shutterstock

Prekriveni radijatori kradu toplotu. Blokiranje protoka vazduha oko radijatora može značajno da smanji efikasnost grejanja. Kada se radijator nalazi iza nameštaja, zavesa ili velikih saksija, toplota se ne raspoređuje ravnomerno po prostoriji. Duge zavese, sušilice sa vešom ili druge prepreke mogu da zaustave toplinu na jednom mestu.

Da bi se poboljšala cirkulacija, oko radijatora je preporučljivo da ostavite 30-40 cm slobodnog prostora. Dobar dodatak su i specijalne folije ili ploče koje odbijaju toplotu, a montiraju se iza radijatora kako bi se sprečio gubitak energije kroz zidove.

Problemi sa cirkulacijom vazduha i ventilacijom

Paradoksalno, previše neprovetravan stan takođe može da izazove osećaj hladnoće. Nedostatak odgovarajuće cirkulacije vazduha dovodi do neravnomerne raspodele temperature u prostorijama. U takvim situacijama, preporučuje se da redovno provetravate. Otvarajte prozore na nekoliko minuta. Važno je i da ventilacioni otvori ostanu prohodni, jer njihovo blokiranje ograničava protok vazduha i smanjuje efikasnost grejanja.

Ljudi često greše oko podešavanja temperature Foto: Shutterstock, Profimedia

Nepravilna podešavanja temperature su česta greška

Povećavanje temperature radijatora ne mora uvek da vam da željeni efekat. Previsoka temperatura može da dovede do isušenja vazduha, što izaziva osećaj nelagodnosti. Stručnjaci preporučuju održavanje temperature između 20-21 °C tokom dana i 18-19 °C noću.

Vlažnost vazduha i osećaj toplote