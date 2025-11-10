Slušaj vest

Sve veći računi za električnu energiju predstavljaju ozbiljno opterećenje za većinu domaćinstava u Srbiji. Stručnjaci ističu da racionalna potrošnja i ušteda energije ne donose korist samo kućnom budžetu, već doprinose i očuvanju životne sredine, prirodnih resursa i održivom razvoju.

Umerenom i pametnom potrošnjom, građani mogu dugoročno smanjiti troškove, naročito domaćinstva sa nižim prihodima. Vlada Srbije već nekoliko godina sprovodi mere pomoći kroz Uredbu o energetski zaštićenom kupcu, koja omogućava subvencije za plaćanje računa za električnu energiju, prirodni gas i toplotnu energiju.

Od 1. januara 2015. godine domaćinstva imaju mogućnost da sama biraju snabdevača električnom energijom i prirodnim gasom, te da na tržištu pronađu povoljnije uslove. Ipak, najefikasniji način da se računi trajno smanje jeste ulaganje u energetsku efikasnost tj. bolju izolaciju, korišćenje štedljivih sijalica, savremenih uređaja i odgovorno trošenje energije u domaćinstvu.

Najefikasniji način da se trajno smanje računi je energetska efikasnost Foto: Shutterstock

Na taj način, svako domaćinstvo može doprineti ne samo smanjenju sopstvenih troškova, već i ukupnoj energetskoj stabilnosti i zaštiti životne sredine.

Republička Agencija za energetiku (AERS) na svom sajtu ima detaljni vodič za racionalno korišćenje i uštedu energije. Jedan od najvećih potrošača u kući su pored grejanja, kućni uređani je te, ističu veoma važno voditi računa o njihovoj veličini i vrsti s obzirom na učestalost korišćenja, a valjalo bi i proučiti karakteristike ili zatražiti pomoć stručnjaka ili prodavca.

Mere za povećanje energetske efikasnosti Grejanje

Agencija navodi da se najveći deo, oko dve trećine energije, u domaćinstvima se potroši za grejanje.

- Dobro izolovana kuća, sa kvalitetnim prozorima, troši i do šest puta manje energije. U neizolovanim ili loše izolovanim kućama i stanovima troši se za grejanje i preko 200 kWh/m2 godišnje, a u dobro izolovanim i 50 kWh/m2. Ovo znači da za grejanje stana od 60 m2 možete potrošiti (i platiti) i preko 12.000 kWh u sezoni, ali i 3.000 kWh (električne energije ili proporcionalno, odgovarajuću količinu energije u gasu, uglju, drvetu...), ako imate dobro izolovan stambeni prostor - navodi AERS i savetuje kvalitetnije peći sa visokim stepenom iskorišćenja goriva.

Kako smanjiti troškove grejanja Foto: Shutterstock

- U novim, energetski efikasnim pećima na čvrsta goriva iskoristi se 70 do 90 odsto energije, a u starim oko 50 odsto. Kada nabavljate gasne kotlove izaberiti kondenzacione, jer imaju 7-10 odsto viši stepen iskorišćenja u odnosu na konvencionalne.

Takođe navode da ugradnjom termostatskih ventila na radijatorima, sobnog termostata i regulacijom na kotlu možete smanjiti potrošnju energije za grejanje za 20 i povećati stepen komfora.

Isplativo grejanje na TA peć

- Proverite da li se vrata i prozori dobro zaptivaju. Jeftino rešenje su izolacione trake. Ne zaklanjajte radijator nameštajem, neprozračnim zavesama i ne sušite veš na radijatorima. Ako temperaturu u stanu smanjite za jedan stepen uštedećete oko šest odsto energije. Ako nemate drugu mogućnost da se grejete, osim uz pomoć uređaja koji koriste električnu energiju, izaberite termoakumulacionu (TA) peć, jer će vas najmanje koštati, ako TA peć punite samo noću kada je električna energija višestruko jeftinija. Time doprinosite uravnoteženju ukupne dnevne i noćne potrošnje i jeftinijoj proizvodnji za sve kupce energije. Kada su grejalice uključene preko dana, pažljivo uključujte druge električne uređaje velike snage, jer je moguće preopterećenje kućnih instalacija i može doći do iskakanja osigurača ili težih posledica. Kada izlazite iz stana, isključite grejalicu. Ne samo zato što rasipate energiju, već postoji mogućnost da izazovete požar - ističu iz Agencije i podsećaju da bi trebalo smanjiti temperaturu na termostatu ukoliko niste u prostoriji duže od tri sata, a trebalo bi i zimi stan često provetravati.

TA peći su ekonomične ako se uključuju noću Foto: Kurir, Shutterstock

Zagrevanje vode

Bojleri su jedni od većih potrošača električne energije u domaćinstvima te je važno prilikom kupovine prilagoditi veličinu za potrebe porodice.

- Bojler treba da bude postavljen što bliže mestu potrošnje vode, kako bi se smanjili gubici u cevima. Da bi ste imali dovoljno tople vode u bojleru, a da ne trošite mnogo električne energije, podesite ga na temperaturu između 50 i 60 stepeni. Najpovoljnije je da bojler uključujete noću kada je električna energija četiri puta jeftinija. Pogrešno je držati

bojler stalno uključen, ali ako to i uradite, isljučite ga kada napuštate stan na duže od jednog dana. Izbegavajte da se kupate u kadi napunjenoj vodom, jer za tuširanje treba i do pet puta manje tople vode, samim tim i manje energije - navodi Agencija i savetuje redovno čišćenje kamenca iz bojlera, jer on povećava potrošnju električne energije i izaziva kvarove bojlera.

U nastavku teksta prenosimo detaljne preporuke AERS-a.

Kuvanje

Na kuvanju takođe može da se uštedi Foto: Shutterstock

Potrudite se da ringla na šporetu i posuda u kojoj kuvate budu slične površine. Energiju rasipate ako koristite posudu čije jedno znatno manje od ringle.

Dno posude treba da bude ravno i glatko.

Prilagodite veličinu posude količini hrane.

Nađe se poklopac za svaku posudu - koristite ga. Potrošićete i do 20 odsto manje električne energije, jelo se sprema mnogo brže i smanjuje se kondenzacija pare u kuhinji.

Trošićete manje energije ako ringla nije uključena na maksimum. Kada voda provri, smanjite toplotu ringle jer voda ne može biti toplija od 100 S, prelazi u paru.

Ringlu isključite pet minuta pre kraja kuvanja, jer akumulira izvesnu količinu energije koju, takođe, možete iskoristiti.

Ne otvarajte često vrata rerne. Pri svakom, makar i kratkom otvaranju snižava se temperatura u rerni za oko 150 stepeni.

Rernu možete isključiti i 10 minuta pre kraja pečenja.

Zaprljane rerne troše više energije.

Ukoliko imate gasni šporet, pazite da plamen ne bude prejak da ne kruži oko posude. Frižideri i zamrzivači Veličina frižidera treba da odgovara vašim potrebama. Kupovinom prevelikog frižidera ili zamrzivača nepotrebno rasipate energiju, jer potrošnja energije zavisi od veličine uređaja, bez obzira da li je pun ili poluprazan.

Kada kupujete frižider, kupite uređaj sa samootapanjem leda ili bez stvaranja leda

Ne postavljajte frižider ili zamrzivač pored peći, radijatora, šporeta i drugih izvora toplote. Ako je temperatura na mestu na kome se nalazi frižider niža za jedan stepen Celzijusa, frižider će trošiti oko šest odsto manje energije.

Iza (a kod nekih vrsta i pored) frižidera ili zamrzivača treba ostaviti oko 10 cm, da se kondenzator i kompresor ne bi pregrevali i povećavala potrošnja energije. Čistite povremeno kondenzator od prašine.

Unutrašnju temperaturu frižidera podesite na 3 do 5 stepeni, ili koliko je minimalno potrebno za čuvanje hrane.

Držite vrata frižidera što kraće otvorena.

Dobra organizacija je važna za štednju energije u frižideru. Budite sigurni da ste namirnice koje želite da vam budu brzo dostupne ostavili na vidljivo mesto, tj. da nećete dugo držati otvorena vrata da bi ste ih pronašli.

Ne stavljajte topla jela u frižider.

Pokrivajte posude sa hranom, jer tako se smanjuje količina vlage koja se stvara na unutrašnjim zidovima frižidera. Vlaga smanjuje efikasnost frižidera.

Obrišite vodene kapi sa flaša i posuda pre nego što ih stavite u frižider.

Proveravajte da li vrata frižidera dobro dihtuju.

Redovno uklanjajte naslage leda, jer tako štedite energiju i produžavate vek trajanja uređaja.

Držite vrata frižidera što kraće otvorena Foto: Shutterstock

Osvetljenje Štedljiva sijalica snage 20 W (vati) daje istu svetlost kao klasična sijalica snage 100 W. Kvalitetne štedljive sijalice rade od 5.000 do 15.000 sati. Obratite pažnju na kvalitet!

Kupujte sijalice energetske klase A. One troše do 40% manje energije nego sijalice klase D.

Životni vek sijalice znatno zavisi od temperature kojoj je izložena i vodite o tome računa prilikom biranja rasvetnih uređaja. Jako zatvorena rasvetna tela često nemaju dobro odvođenje toplote.

Koristite sijalice manje snage gde god je to moguće.

Isključite svetlo za sobom ako u prostoriji nema nikoga.

Efikasnija i kvalitetnija rasveta postiže se postavljanjem većeg broja manjih izvora svetlosti u prostoriji, npr. na radnom stolu.

Čistite lustere i lampe. Nečistoće mogu apsorbovati i 50% svetlosti.

Bojite zidove u svetlije boje, jer manje upijaju svetlost.

Kad god možete, koristite prirodno svetlo. Pranje veša i sudova

Veš mašina može da vam uveća račun za struju Foto: Shutterstock

Nove mašine troše upola manje vode i energije. Ukoliko imate stari model razmislite o njegovoj zameni novim.

Veš mašinu uvek punite optimalno, do dozvoljene količine odeće i u skladu sa preporukama proizvođača.

Koristite efikasna sredstva za pranje i na nižim temperaturama. Nova sredstva za pranje veša efikasno uklanjaju nečistoće i pri nižim temperaturama pranja i tako štede energiju.

Redovno čistite filter veš mašine.

Ukoliko sušite veš u mašinama za sušenje, centrifuga mašine za pranje veša trebalo bi da ima bar 1000 obrtaja u minutu.

Mašina za pranje posuđa troši znatno manje tople vode nego kada se posuđe pere ručno. Hlađenje prostorija Kada kupujete klima uređaje obratite pažnju da faktor hlađenja ili grejanja bude što veći, jer je takav uređaj efikasniji.

Nije potrebno prostorije previše rashlađivati. Osim što nije dobro za vaše zdravlje, stvara i nepotrebne troškove. Za jedan stepen nižu temperaturu, potrošićete oko 10 odsto više energije.

Razlika između spoljne i temperature prostorije u kojoj boravite ne bi trebalo da bude više od sedam stepeni

Instalirajte klima uređaj van direktnog dometa sunčeve svetlosti.

Redovno održavajte filtere za pročišćavanje i spoljnu jedinicu uređaja za hlađenje.

Izlolacija je veoma bitna u stanu Foto: Shutterstock, Profimedia

Ne hladite prostorije u kojima ne boravite. Zatvorite prozore ako je hlađenje uključeno.

Kao i kod zagrevanja, smanjićete potrebnu količinu energije za hlađenje dobrom izolacijom spoljnih površina i zamenom prozora. Mali kućni aparati i ostalo Broj elektronskih uređaja i malih aparata u domaćinstvima se brzo uvećava i oni troše sve više energije.

Izbegavajte rad električnih uređaja u stand by načinu rada, jer tako TV, DVD i drugi uređaji mogu trošiti i preko 20% energije koja se troši kada uređaj normalno radi (npr. u Austriji se tako potroši jedna milijarda kilovatsati ili 1,5% ukupne godišnje potrošnje električne energije).

Previše vlažan ili suv veš zahtevaju duže peglanje, a to znači više utrošene energije.

Kese usisivača treba menjati pre nego što bude puna, jer će u protivnom usisivač morati duže da radi i troši više energije.