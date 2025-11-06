Slušaj vest

Naše područje pod uticajem je anticiklona i vioskog vazdušnog pritiska, uz stabilno, na zapadu i severu Srbije i vedro vreme.

Istovremeno, istok naše zemlje pod uticajem je visinskog ciklona iz oblasti Karpata, a na istoku Srbije već pada kiša.

I u nastavku dana na severu i zapadu Srbije biće vedro, popodne uz povećanje oblačnosti.

U ostalim predelima Srbije biće umereno do pretežno oblačno, na istoku Srbije povremeno sa kišom. U toku večeri i noći kišna zona širiće se prema južnim i centralnim predelima Srbije.

U košavskom području duvaće danas pojačan jugoistočni i istočni vetar, u donjem Podunavlju jak.

Maksimalna temperatura biće od 12 na istoku do 18 stepeni na zapadu Srbije, u Beogradu do 15.

Vreme narednih dana

U petak kišovito, a obilnije padavine očekuju se na istoku zemlje. Na severozapadu i zapadu Srbije biće suvo. Maksimalna temperatura biće od 10 do 14, u Beogradu do 12 stepeni.

Za vikend se očekuje uticaj ciklon sa centralnog Mediterana i Jadrana, a kiša sa jugozapada zahvatiće celu Srbiju, tako da će vreme biti pravo jesenje i u skladu sa kalendarom.

Da li će ova zima biti najhladnija u poslednjih 10 godina, pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.

(Kurir.rs/Telegraf)

