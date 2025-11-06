Slušaj vest



Jelena je osmi razred, ima samo 14 godina. Ova vesela devojčica radovala se životu, uživala je u odbojci i folkloru, svi je vole, milo je dete...Ali je sada prikovana za krevet sa strašnom dijagnozom. Bez mogućnosti da se operiše. Bez leka kod nas. S jedinom nadom da naše malo, čak i samo jedna poruka, njoj može značiti život i terapiju u inostranstvu.

Sve je bilo naizgled u redu do minulog avgusta.

- Tada je naša Jelena promenila govor, poremetio joj se hod, krenule su vrtoglavice. I krenuli smo po lekarima. Od neurohirurhije, preko neurologije, ležala je i mesec i po dana u bolnici, rađene su magnetne rezonance i tek nakon biopsije, utvrđena je dijagnoza - najgori mogući maligni tumor gliobastom, visokogradusni, koji je rasejan po celom mozgu. Operaciju nije moguće uraditi, ni kod nas niti igde u svetu - kaže za Kurir Jelenin otac Vladimir Mišić i ističe:

Foto: Budi Human

OVAKO MOŽETE POMOĆI JELENI Upišite 1894 i pošalji SMS na 3030 (poruka 200 dinara) Uplatom na dinarski račun: 160-6000002376009-67 Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

*Pristupite preko vaše mBanking aplikacije i skenirajte kod sa ekrana. Iznos je podešen na 1000 RSD, a korekcija iznosa se može uraditi u samoj aplikaciji. Uplatom na devizni račun: 160-6000002377627-63 IBAN:

RS35160600000237762763 SWIFT/BIC:

DBDBRSBG detaljno: https://www.budihuman.rs/korisnik/1894/jelena-misic

- Dete nam vene, mnogo je loše. Konačno smo skupili svu njenu medicinsku dokumentaciju i poslali najboljim klinikama u svetu, pa i u Amsterdamu, Parizu. Gledamo gde su najmodernije tehnologije i čekamo odgovore ko će da primi našu Jelenu. Još ne verujemo šta se dešava, to je divno dete, vole je i drugarice, trenirala je odbojku, išla na folklor.