Slušaj vest

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i malo hladnije. Na severozapadu i zapadu zemlje uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, na visokim planinama ujutro je moguć i kratkotrajni sneg, a više padavina se očekuje u prvom delu dana na jugu, jugoistoku i istoku zemlje. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od dva do osam stepeni, najviša dnevna od 10 do 14, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Za vikend i u ponedeljak pretežno oblačno, povremeno sa kišom. U utorak delimično razvedravanje, još ponegde je moguća sasvim slaba kiša. Od srede suvo sa sunčanim periodima, a prema kraju sedmice i malo toplije.

Čeka nas kišovita subota Foto: Boba Nikolić

Marko Čubrilo objavio je novu prognozu za naredne dane u kojoj najavljuje da će od petka do utorka biti pretežno oblačno i relativno hladno uz povremenu kišu naročito na istoku i jugu regiona.

- Zatim sledi stabilizacija i otopljenje uz hladne noći. Do oko 20. novembra najverovatnije relativno toplo dok je zatim moguće zahlađenje. Juče je nad većim delom regiona bilo pretežno sunčano vreme, samo je na krajnjem istoku Srbije bilo uz više oblaka i slabe kiše povremeno. Ovo naoblačenje je posledica širenja uticaja visinskog ciklona sa istoka Evrope koje će se u petak svojim centrom postaviti nad nas. Donelo je naoblačenje uz kišu povremeno na istoku regiona dok će nad ostalim predelima uglavnom biti suvo. Duvaće umeren, istočni, vetar dok će se dnevni maksimumi sutra kretati od seda do 14 stepeni Celzijusa - navodi Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodaje:

Kišovito za vikend

Marko Čubrilo najavljuje pravo jesenje vreme Foto: Kurir Televizija

- Kako se u isto vreme očekuje upad nestabilnog vazduha nad zapadni Mediteran doći će do kombinacije ova dve sistema i nad širim prostrom Italije i južnog Jadrana formiraće se ciklonska aktivnost koje će do narednog utorka uticati na vreme kod nas.

Već u subotu ujutro će kišna zona sa juga zahvatiti veći deo BiH, istočne Hrvatske, BiH, Crne Gore i Srbije, dok bi u subotu posle podne na severu regiona i dalje bilo kišovito i nestbailno. U nedelju se očekuje kraća pauza da bi istog dana posle podne nova zona kiše prvo zahvatila Crnu Goru u jug Hercegovine i širila se brzo ka severu. U ponedeljak i dalje oblačno i kišovito dok se u utorak očekuje postepeno razvedravanje i odlaženje kišnih oblaka ka istok.

Prema njegovim rečima tokom ovog peridoda biće uglavnom relativno hladno uz maksimume od pet do 13 stepeni Celzijusa.

Čeka nas hladno vreme Foto: Jakov Milošević

- Samo u nedelju na jugu i istoku Srbije na kratko toplije, oko 18 stepeni Celzijusa, ali će početkom sledeće nedelje i tamo zahaditi. Duvaće prvo slab vetar, istočni ili jugoistočni, dok će početkom sledeće nedelje početi umeren, severozapadni, a duž Jadrana bura. Sredinom sledeće nedelje sledi jačanje anticiklona, stabilizacija i otopljenje. Noći će ponovo biti vedre i maglovite, ponedge uz pojavu prizemnog mraza, ali će dani biti topli sa maksimumima od 14 do 18 stepeni Celzijsua, što je znatno iznad proseka.