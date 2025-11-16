Slušaj vest

Prema narodnom verovanju, cepanje odeće predstavlja simbolično skidanje starog identiteta i oblačenje novog. Taj gest označava početak nove uloge u životu oca. To je ozbiljna uloga koja menja život, prelazeći iz uloge muškarca u ulogu oca koji treba da vaspitava dete i vodi ga kroz životne izazove.

U davna vremena, kada su porođaji bili kod kuće, u skromnim uslovima, majke bi bebu umotale u tkaninu za zaštitu od hladnoće. Očevi bi tada često cepali svoju odeću, poput košulje, kako bi je koristili za umotavanje bebe.

Ukoliko otac nije bio prisutan na porođaju, prvi prolaznik bi se zatekao za tu svrhu. Takođe, postoji verovanje da drugi muškarci cepaju odeću novopečenog oca kako bi privukli sreću i blagoslov očinstva na sebe.

Neke interpretacije idu toliko daleko da se veruje da će osoba koja uzme deo iscepane odeće dobiti dete istog pola kao i otac čiju odeću cepaju.

U nekim delovima običaj je da se očeva odeća cepa samo ako se rodi muško dete. Osoba koja dobije taj deo odjeće takođe će, prema verovanju, dobiti sina u budućnosti.