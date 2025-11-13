Mudre reči sveštenika Praščevića: Vernici sveće pale za žive i mrtve, a zaboravljaju na najvažniju sveću!
Sveštenik Aleksandar Praščević podelio je snažnu poruku o praštanju i unutrašnjem miru koja se brzo proširila društvenim mrežama.
- Kada palite sveće, molim vas da jednu sveću namenite za zdravlje i spasenje onih koji vas mrze, koji vam zavide i koji su vas povredili u životu. Tako se čuvate i štitite od zla, kako onog unutrašnjeg, tako i onog spoljašnjeg - rekao je otac Praščević.
Njegove reči, jednostavne a duboke, podsećaju koliko su molitva, praštanje i mir u srcu važni.
Otac Aleksandar Praščević poznat je po svojim jednostavnim, ali dubokim porukama koje dodiruju srca mnogih vernika.
Njegova poruka dirnula je mnoge, jer nas podseća da molitva nije samo za one koje volimo, već i za one koji su nas ranili, upravo tu počinje istinsko izlečenje duše.
- Hvala oče Aleksandre, eto to nisam znala, uradiću to prvom prilikom - navodi se u jednom od komentara.
Otac Aleksandar ovaj video-snimak objavio je na svom Instagram profilu.