Sveštenik Aleksandar Praščević podelio je snažnu poruku o praštanju i unutrašnjem miru koja se brzo proširila društvenim mrežama.

- Kada palite sveće, molim vas da jednu sveću namenite za zdravlje i spasenje onih koji vas mrze, koji vam zavide i koji su vas povredili u životu. Tako se čuvate i štitite od zla, kako onog unutrašnjeg, tako i onog spoljašnjeg - rekao je otac Praščević.

Njegove reči, jednostavne a duboke, podsećaju koliko su molitva, praštanje i mir u srcu važni.

Otac Aleksandar Praščević poznat je po svojim jednostavnim, ali dubokim porukama koje dodiruju srca mnogih vernika.

Svestenik Aleksandar Prascevic uputio molbu vernicima Foto: Printscreen Instagram

Njegova poruka dirnula je mnoge, jer nas podseća da molitva nije samo za one koje volimo, već i za one koji su nas ranili, upravo tu počinje istinsko izlečenje duše.

- Hvala oče Aleksandre, eto to nisam znala, uradiću to prvom prilikom - navodi se u jednom od komentara.

Otac Aleksandar ovaj video-snimak objavio je na svom Instagram profilu.