Amerikanka Mia Kerčer odlučila je da napusti SAD i preseli se u Srbiju.

Svoje razloge podelila je sa pratiocima na Instagramu, objašnjavajući zašto je izabrala srpsku kulturu umesto američke.

Objasnila je kako je kod nas pronašla ono što joj je u SAD nedostajalo, toplinu i bliskost među ljudima. Otkrila je šta je ono što je učinilo da joj Srbija i Beograd postanu dom.

"Napustila sam SAD 2018. godine i od tada se nisam vratila, osim kada sam išla u posete. Nije lako biti stranac i nemati porodicu blizu sebe, ali i dalje biram Srbiju umesto Amerike", ističe Mia.

Ona kaže da ju je za preseljenje motivisala "hladna" američka kultura, posebno u Severnoj Americi. Prema njenim rečima, tamo ljudi i porodice često ostavljaju pojedince same kada se suoče sa problemima, dok Vlada ne pruža podršku.

"Porodice su zatvorene unutar svojih granica i privatnosti, sve je distancirano. Ljudi se plaše da pozovu prijatelja na kafu jer ne žele da smetaju. To je potpuni kontrast sa Srbijom i drugim istočnim zemljama u kojima sam boravila", kaže Mia.

Kerčer je dodala da su u Srbiji ljudi više orijentisani zajednici.

"Ovde je normalno da tražite pomoć prijatelja kada vam je potrebna, da zajedno idete do prodavnice ili da pitate za pozajmicu. Ljudi žive bliže jedni drugima, druže se i pomažu. Ja volim ovakav način života i ovu kulturu", rekla je.

Stranci se slažu sa njom

Njeno iskustvo privuklo je pažnju i drugih stranaca, koji su u komentarima delili slične utiske o Srbiji:

"Upravo sam se preselio u Zemun u Beogradu iz Engleske. Ljudi su puni podrške i spremni da pomognu!"

"Idem u Srbiju, biće mi treći put i sve što mogu da kažem je da je obožavam. Porodica moje supruge je sjajna, hrana je odlična, a ljudi divni!"