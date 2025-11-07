Slušaj vest

Krsna slava je jedinstvena srpska tradicija, praznik koji objedinjuje duhovni, porodični i društveni aspekt. U tom kontekstu, odlazak gostiju sa poklonom nije samo formalnost već izraz poštovanja prema domaćinu i porodičnoj tradiciji. Sveštenici naglašavaju da poklon ne mora biti preskup jer je to gest i znak pažnje. Može biti praktičan, simboličan ili dekorativan u zavisnosti od odnosa sa domaćinom i tipa proslave.

Pokloni za slavu ne treba da budu skupi

Okvirne cene

Poklone manjeg obima za običnu posetu obično koštaju od 1.000 do 3.000 dinara, dok oni kvalitetniji sa buketom cveća za domaćicu izađu par hiljada više. Ukoliko prijateljima nosite 200 grama kafe i bombonjeru iznos može malo premašiti hiljadarku jer kafa iznosi oko 400 dinara dok bombonjera se u zavisnosti od brenda i veličine kreće od 500 dinara pa naviše.

U poslednje vreme na društvenim mrežama često se pojavljuju prigodni bogati pokloni za slave čija se cena kreće od 2.000 dinara pa nagore. Često to budu ukrasne flaše, set čaša sa staklenom flašom, personalizovani poslužavnik, stolnjak i slično...

Pokloni u trendu

Cena slavskih poklona se kreće od 1.000 dinara pa naviše

Domaćini često prijateljima odnose i popularna vina ili rakije kao i dekorativne ručne radove za kuću poput jastučnica, čokanjčića i ostalo...

Inače poslednjih godina se sve češće kombinuje tradicija i personalizacija pa bude tu presonalizovanih poklona sa dubokim značenjem i simbolikom. Takođe, primetna je potražnja za “kombinovanim” korpama (vino, kafa i slatkiši) i poklonima koji mogu ostati posle slavske trpeze kao uspomena.

Cenovnik slavskih poklona set za posluživanje rakije 300 do 3.500 dinara

knjiga sa receptima za slavska jela 700 do 2.000 dinara

poslužavnik sa slavskim motivima od 1.500 dinara

ručno rađena ikona od 100 evra

kvalitetno vino 1.000 do 3.000 dinara

set za vino od 2.000 dinara

stalak za vino 1.900 dinara

ukrasna flaša 2.000 dinara

staklena flaša sa motivom slave od 1.000 dinara

domaća rakija od 3.000 dinara

ukrasne kese za slavu od 100 do 300 dinara Saveti za kupovinu

Pre kupovine bilo kakvog poklona trebalo bi da se informišete da li domaćin konzumira alkohol, slatkiše ili kakvu dekoraciju preferira. U svakom slučaju za šta god da se odlučite ne treba preterivati jer bitno je da je poklon iskren, a ne bogat i raskošan.