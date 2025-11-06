"Isti narod, isti cilj – dostojanstven rad i sigurnija budućnost" Ministarka Stamenkovski razgovarala sa koleginicom Nišić iz Crne Gore
Na marginama konferencije o radnim migracijama, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, sastala se danas sa ministarkom rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Crne Gore Naidom Nišić.
"Razgovarale smo o važnim temama iz oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike i razmenile iskustva koja će doprineti stvaranju boljih uslova rada za građane obe zemlje, kao i jačanju saradnje naših ministarstava.
Posebno mi je drago što je ministarka prisustvovala i konferenciji posvećenoj pitanjima tržišta rada, jer samo zajedničkim radom možemo da odgovorimo na izazove koje savremeno vreme donosi svima.
Srbija i Crna Gora dele ne samo istoriju i kulturu, već i istu želju da stvorimo bolje uslove za sve naše građane. Isti narod, isti cilj, a to su dostojanstven rad i sigurnija budućnost", istakla je ministarka.