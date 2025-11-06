Slušaj vest

Na marginama konferencije o radnim migracijama, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, sastala se danas sa ministarkom rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Crne Gore Naidom Nišić.

"Razgovarale smo o važnim temama iz oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike i razmenile iskustva koja će doprineti stvaranju boljih uslova rada za građane obe zemlje, kao i jačanju saradnje naših ministarstava.

Posebno mi je drago što je ministarka prisustvovala i konferenciji posvećenoj pitanjima tržišta rada, jer samo zajedničkim radom možemo da odgovorimo na izazove koje savremeno vreme donosi svima.

Srbija i Crna Gora dele ne samo istoriju i kulturu, već i istu želju da stvorimo bolje uslove za sve naše građane. Isti narod, isti cilj, a to su dostojanstven rad i sigurnija budućnost", istakla je ministarka. 

Ne propustiteDruštvoMinistarka Stamenkovski: Odgovorno upravljanje migracijama – ključ stabilnog razvoja tržišta rada
Milica Đurđević Stamenkovski
Politika“HVALA IM NA SNAZI, VERI I ISTRAJNOSTI” Ministarka Stamenkovski sa narodom ispred Skupštine dočekala Srbe sa KiM koji su pešačili do Beograda
Milica Đurđević Stamenkovski sa narodom ispred Skupštine
Društvo"Njihova humanost može da promeni svet" Ministarka Stamenkovski sa plemenitim ljudima u Irigu: Njihova ideja je mnogima učinila život lakšim i lepšim (foto)
Screenshot 2025-11-05 142515.jpg
PolitikaPOTPISAN SPORAZUM IZMEĐU MINISTARSTVA I ČAČANSKIH ORDINACIJA O POGODNOSTIMA ZA LEČENJE BORACA, STAMENKOVSKI: Zajedno brinemo o onima koji su branili otadžbinu
milica-djurdjevic-stamenkovski-3.jpg