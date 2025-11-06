Slušaj vest

Mladi gorštak Luka Crepuljarević, koji se sa Zlatibora preselio u selo Semegnjevo na dedovini i tada postao popularan zbog svog načina života i ljubavi prema selu, objavio je na društvenim mrežama da je diplomirao.

Luka je objavio fotografije sa diplomskim radom i porodicom, a pokazao je i kako je proslavio završetak studija.

- Sitnim, ali sigurnim koracima do svojih ciljeva! Kao što mladom stablu treba voda, tako i mladom čoveku podrška! Mogu da se pohvalim da sam je imao i na pretek, od moje porodice, prijatelja, pa sve do komšinice koja mi zatvori ovce kad ne mogu da stignem sa predavanja! Upornost se uvek isplati i baš kad svi kažu odustani - tad nemoj! Jedno lepo poglavlje se zatvorilo, otvara se drugo, puno izazova, ali jedino tako je i zanimljivo - jer život bi bio dosadan kad bi bio ravna linija! Neizmerno hvala svima koji su čestitali, verovali i pomno pratili aktivnosti i put čoveka koji misli da je pita iz Smederevca neuporedivo lepša od bureka iz pekare, i da su Semegnjevske zore ipak najlepše - napisao je Crepuljarević na Instagramu.

Luka se fotografisao sa diplomskim radom Foto: Instagram Prinscreen

Podsetimo, ovaj mladi gorštak ranije je ispričao za Kurir dana selu planira da osnuje porodicu, gaji živinu i iskoristi sve blagodeti prirode. Luka je završio srednju Ekonomsku školu, a studirao je na Višoj poslovnoj školi u Beogradu na smeru "Carine i porezi".

- Kada sam 2021. upisao fakultet i saznao da sam upao na budžet počelo je i renoviranje moje dedovine u selu Semegnjevu. Veće sreće za mene tada nije moglo da bude, to su bili prvi koraci, a posle toga sam sam nastavljao da uređujem što radim i dan danas - kazao nam je mladi domaćin, koji inače ima i kuću na Zlatiboru.

Bogato seosko imanje

Luka na imanju ima krave, ovce, svinje...

1/9 Vidi galeriju Štala Luke Crepuljarevića nadomak Zlatibora Foto: Privatna Arhiva

- Lepo zarađujem, radim honorarne poslove, čitam struju, pomažem ljudima u selu koji me pozovu, tu sam ako treba da se oteli krava... Prodajem sir i kajmak i od svega toga lepo živim. Novac mi nikada nije bio bitan, ne gledam na to. Imam za sebe, za porodicu, imanje, izlaske. Na selu stvarno može lepo da se živi i ja bih ovakav život preporučio svima, ali treba to voleti od srca. Sećam se kao juče da je bilo, moj tata koji je mlad preminuo, stavio bi me u kola još kao malog i vodio kod babe u Semegnjevo.

- Odlazio bih gore sav radostan, srećan, kad bi mi pomenuo odlazak srce bi mi iskočilo iz grudi od sreće. Moja baka je bila simbol srpske domaćice i ostala mi je u najlepšem sećanju. Zanimljivo je to da ona nije bila biološka majka mog oca, već maćeha. Moja prava baka je preminula kad je tata imao nešto više od godinu dana, ali je maćehu voleo kao majku, a tako i sam je i ja voleo i poštovao - ispričao je Luka i dodao: