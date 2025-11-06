Slušaj vest

• Kompanija NIS objavljuje rezultate konkursa u okviru 17. ciklusa programa „Zajednici zajedno“

• Program je ove godine usmeren na podršku deci i mladima, a za izabrane projekte izdvojeno je 144,5 miliona dinara

• Kompanija NIS podržaće 24 projekta u 13 partnerskih lokalnih zajednica širom Srbije

Kompanija NIS će, u okviru ovogodišnjeg ciklusa programa društvene odgovornosti „Zajednici zajedno“, podržati 24 projekta u 13 partnerskih gradova i opština širom Srbije. Uprkos izazovnim okolnostima u kojima se kompanija trenutno nalazi, NIS ostaje dosledan svojoj misiji društveno odgovornog poslovanja i nastavlja da ulaže u dobrobit zajednice, posebno njenih najmlađih članova. Ove godine, kompanija je izdvojila 144,5 miliona dinara, u želji da doprinese stvaranju zdravog, bezbednog i podsticajnog okruženja za odrastanje dece.

Fokus ovogodišnjeg ciklusa programa je na unapređenju rada ustanova zdravstva, obrazovanja i vaspitanja, kao i na uređenju prostora namenjenih fizičkom i socijalnom razvoju najmlađih – poput dečjih odeljenja u bolnicama, prostora u predškolskim ustanovama i školama, igrališta i sportskih terena. Projekti izabrani na konkursu programa „Zajednici zajedno“ biće realizovani u Beogradu, Novom Sadu, Kikindi, Zrenjaninu, Pančevu, Čačku, Nišu, Požarevcu, Žitištu, Novom Bečeju, Srbobranu, Kanjiži i Velikom Gradištu. Rezultati konkursa dostupni su na sajtu kompanije NIS, kao i na internet stranicama lokalnih samouprava učesnica Programa.



Kontinuiranim sprovođenjem programa „Zajednici zajedno“, kompanija NIS skoro dve decenije potvrđuje svoju posvećenost unapređenju uslova za život građana i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji. Do sada je putem programa „Zajednici zajedno“, uloženo 1,9 milijardi dinara u realizaciju 1.176 projekata koji su doprineli unapređenju obrazovanja i nauke, javnog zdravlja, ekologije, kulture i sporta, čime NIS ostaje pouzdan partner zajednice i podrška njenom budućem razvoju.