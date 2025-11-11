Slušaj vest

U komšiluku se često deli više nego što bismo želeli, od mirisa ručka do neželjenih saveta i tuđih priča. Neki susreti iza vrata nose osmeh, a neki podignutu obrvu. Mnogi kada pomisle da su dobili mirnog suseda, shvate da su ušli u sapunicu.

Komšije ne možemo da biramo, ali brojni primeri svedoče da ima i onih koji umeju da zagorčaju život svojih suseda.

Jedna sugrađanka iznajmila je novi lokal, a dobila je i novu komšinicu koja je u osamdesetim godinama, ali koja se nije ponela primereno.

- Draga je, nosi jarke boje i svetlucave đinđuve. Mislila sam da ćemo biti ok. Međutim, kaže ona meni pre desetak dana: "Stigla mi je tvoja kazna, slučajno sam otvorila i zagubila, ali doneću ti." Sledećeg dana kaže: "Nisi bila tu, kazna ti je 120.000 dinara, opet sam zagubila" - napisala je jedna žena na mreži "Threads".

Dodala je da se komšinica nije oglašavala dva dana.

- Brinula sam kakva kazna to može biti. Dolazi opet bez pisma, kaže: "Hahaha, šalila sam se. Nije 120.000 dinara, nego 12.000, ali platićeš kamate na to što kasniš sa plaćanjem, ne znam gde je." I tri dana kasnije nađem pismo iscepano i zamrljano, zataknuto u vrata, reklama je bila u pitanju, nikakva kazna. E rekoh dobro, gospođo komšinice, trebaće ti nešto od mene, kako ću te samo belo gledati - navela je ona.

Korisnici su bili ogorčeni zbog ponašanja starije komšinice.

