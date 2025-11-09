Slušaj vest

Dobro pogledajte ovog čoveka, jer ovakvi ljudi ne rađaju se svakoga dana. Šumadinac Dejan Milošević iz sela Borač kod Knića, otac dvoje dece, uradio je nešto što se retko viđa - kupio je dva i po hektara zemljišta, isparcelisao ga na 25 placeva i - poklonio ih drugima.

Ovo nije početak bajke, već istinita priča o čoveku koji nije želeo da njegovo rodno selo doživi sudbinu mnogih napuštenih mesta u Srbiji.

Od korova do života

Pre samo nekoliko godina, zemljište koje je Dejan kupio bilo je zaraslo u trnje i korov, gotovo neprohodno. Danas, na tom mestu niču kuće, čuju se dečji glasovi i miris pečenih paprika sa novih ognjišta.

- Ljudi kojima je poklanjao placeve sa kojih se vidi pola Šumadije su od Varvarina, Kragujevca, preko Beograda, pa sve do Paraćina i Ivanjice. Sve ovo radio je kako njegovo selo ne bi doživelo sudbinu mnogih napuštenih sela u Srbiji. Do sada je podignuto 10 kuća, a ljudi koji su sagradili kuće na poklonjenim placevima, a ima ih oko 30, imaju ukupno 35 dece, što je povećalo broj stanovnika u Boraču za 65 ljudi. Za samo tri godine na ovom mestu je izgrađen put, vodovod i dovedena je struja. Kada je Dejan kupio ovo zemljište bilo je uraslo u trnje i korov, i bilo je nemoguće proći ovuda. Bravo Dejane! - navodi se na Fejsbuk stranici "Užice - oglasna tabla".

Ispod ove objave ljudi su neštedimice izražavali divljenje prema gestu ovog plemenitog čoveka.

Za samo tri godine izgrađen je put, vodovod i dovedena struja. Foto: RINA

"Jedinstven slučaj, a pametan, selo i dalje živi, to je važno i opštini i državi, ako je nekom stalo da ovako misli. Svaka čast, dosta domaćinstava usrećio poklanjanjem zemljišta. Živ bio domaćine!", napisao je jedan Milovan.

"Zastala sam, jer nemam reči sa kojima bih iskazala Dejanove sposobnosti i dobro humano srce. Stalo bi u jednu knjigu! Živ i zdrav bio!", poručila je Zorica.

Brdo iznad čuvenog Boračkog krša nadomak Knića, pre nekoliko godina je imalo samo šest stanovnika.

Selo je pre nekoliko godina imao samo šest stanovnika. Foto: RINA

Dejan je ranije za RINU ispričao da je oglas da poklanja placeve postavio na društvenu mrežu fesjbuk i da se za ovaj njegov podvig nadaleko čulo. Ovo brdo uz Dejana sada će naseljavati Srbi iz Australije, Francuske, Nemačke, Engleske i Italije, ali i svih krajeva naše zemlje.

- Mnogim ljudima to zvuči neverovatno ali imao sam jedan uslov. Parcelu koju poklonim, odmah idemo u katastar i upisujemo jedan kroz jedan na novog vlasnika. Sve parcele su od trenutka kada sam ja to odlučio da ispoklanjam, sve je otišlo za 15 dana. One su od tri do 15 ari, i ono što je jako bitno jeste da je 40 ari sa ove površine u putevima. Svaki objekat ima prilaz sa dve strane koji su katastarski uknjiženi - rekao je Dejan.

On je dodao da je jedina poenta da ljudi dođu, ožive ovo mesto prema kome je priroda bila i više nego blagonaklona.

Sve parcele otišle za 15 dana. Foto: RINA

Specifična ruža vetrova čini ovo područje pravom vazdušnom banjom, a na svakim pedesetak metara može se naći izvor zdrave pijaće vode.

U teškim vremenima u kojima će možda zdrava hrana i voda biti luksuz, brdo iznad sela Borač može biti idealno mesto za život, a do skoro je zarastalo u korov.

1/6 Vidi galeriju DEJAN NA FEJSBUK STAVIO OGLAS DA POKLANJA PLACEVE U SRCU ŠUMADIJE: Evo i gde! Ponudio 25 parcela pa otkrio i ZAŠTO to radi (VIDEO) Foto: RINA

Ljudi koji su dobili placeve na poklon nisu razočarali Dejana, zaista vole prirodu i zajedničkim snagama grade infrastrukturu koja im je potrebna.