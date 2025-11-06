Slušaj vest

Nastavlja se modernizacija hidroelektrana „Elektroprivrede Srbije“, a posle urađenih poslova u HE „Bajina Bašta“, „Zvornik“ i „Đerdap 1“, uskoro počinje obnova i „Vlasinskih hidroelektrana“. Ugovor o rekonstrukciji i modernizaciji „Vlasinskih HE“, potpisali su danas Dušan Živković, generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“ i predstavnici izvođača „Energotehnika Južna Bačka“.

- Na dan kada „Vlasinske hidroelektrane“ obeležavaju 70 godina rada i zvanično započinjemo projekat njihove modernizacije kojom ćemo povećati instalisanu snagu za osam megavata i obezbediti njihov pouzdaniji rad u narednih tri do četiri decenije. To je novi život i radni vek za veteranku hidro sektora EPS– rekao je Živković.

On je podsetio da su „Vlasinske HE“ jedinstvene elektrane u portfoliju EPS koje rade u kaskadnom sistemu i koje proizvodeći energiju četiri puta zaredom, predstavljaju značajan izvor „vršne“ energije.

– Ukupna vrednost projekta iznosi 109,7 miliona evra i predviđa rekonstrukciju i modernizaciju proizvodnih agregata, pomoćnih sistema i hidromašinske opreme. Isporučioci glavne opreme agregata, odnosno turbine i generatora, biće renomirane svetske kompanije, Andritz Hydro i Gamesa Electric – rekao je Živković.

Finansiranje će biti realizovano kroz kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 67 miliona evra, Evropska unija je obezbedila bespovratna sredstva u iznosu od 15,43 miliona evra preko Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), dok će preostala sredstva od 27,26 miliona evra obezbediti EPS.

Foto: Elektroprivreda Srbije

Potpisivanju ugovora prisustvovali su Milan Aleksić, savetnik ministra rudarstva i energetike za kapitalne projekte i Frančesko Korbo, regionalni rukovodilac Energy Europe za Zapadni Balkan i Hrvatsku, Evropske banke za obnovu i razvoj.

- U uslovima klimatskih i tehnoloških izazova, naša obaveza je da modernizujemo postojeće proizvodne kapacitete. Investicije su ključ onog što treba da uradimo u narednim godinama kako bismo osigurali sigurno snabdevanje električnom energijom, u uslovima rastuće tražnje i potrebe da se više oslanjamo na obnovljive izvore energije. Projekat rekonstrukcije „Vlasinskih“ HE je važan korak u tom pravcu. Ovom investicijom produžavamo radni vek elektrane čime nastavljamo tradiciju postrojenja koje već više od 70 godina pouzdano doprinosi energetskoj sigurnosti - izjavio je Aleksić.

On se zahvalio Evropskoj uniji na podršci projektu i naveo da će takođe, uz podršku EU biti realizovane i modernizacije hidroelektrana „Potpeć“ i „Bistrica“.