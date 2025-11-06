Novi radni vek za četiri elektrane
Nastavlja se modernizacija hidroelektrana „Elektroprivrede Srbije“, a posle urađenih poslova u HE „Bajina Bašta“, „Zvornik“ i „Đerdap 1“, uskoro počinje obnova i „Vlasinskih hidroelektrana“. Ugovor o rekonstrukciji i modernizaciji „Vlasinskih HE“, potpisali su danas Dušan Živković, generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“ i predstavnici izvođača „Energotehnika Južna Bačka“.
- Na dan kada „Vlasinske hidroelektrane“ obeležavaju 70 godina rada i zvanično započinjemo projekat njihove modernizacije kojom ćemo povećati instalisanu snagu za osam megavata i obezbediti njihov pouzdaniji rad u narednih tri do četiri decenije. To je novi život i radni vek za veteranku hidro sektora EPS– rekao je Živković.
On je podsetio da su „Vlasinske HE“ jedinstvene elektrane u portfoliju EPS koje rade u kaskadnom sistemu i koje proizvodeći energiju četiri puta zaredom, predstavljaju značajan izvor „vršne“ energije.
– Ukupna vrednost projekta iznosi 109,7 miliona evra i predviđa rekonstrukciju i modernizaciju proizvodnih agregata, pomoćnih sistema i hidromašinske opreme. Isporučioci glavne opreme agregata, odnosno turbine i generatora, biće renomirane svetske kompanije, Andritz Hydro i Gamesa Electric – rekao je Živković.
Finansiranje će biti realizovano kroz kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 67 miliona evra, Evropska unija je obezbedila bespovratna sredstva u iznosu od 15,43 miliona evra preko Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), dok će preostala sredstva od 27,26 miliona evra obezbediti EPS.
Potpisivanju ugovora prisustvovali su Milan Aleksić, savetnik ministra rudarstva i energetike za kapitalne projekte i Frančesko Korbo, regionalni rukovodilac Energy Europe za Zapadni Balkan i Hrvatsku, Evropske banke za obnovu i razvoj.
- U uslovima klimatskih i tehnoloških izazova, naša obaveza je da modernizujemo postojeće proizvodne kapacitete. Investicije su ključ onog što treba da uradimo u narednim godinama kako bismo osigurali sigurno snabdevanje električnom energijom, u uslovima rastuće tražnje i potrebe da se više oslanjamo na obnovljive izvore energije. Projekat rekonstrukcije „Vlasinskih“ HE je važan korak u tom pravcu. Ovom investicijom produžavamo radni vek elektrane čime nastavljamo tradiciju postrojenja koje već više od 70 godina pouzdano doprinosi energetskoj sigurnosti - izjavio je Aleksić.
On se zahvalio Evropskoj uniji na podršci projektu i naveo da će takođe, uz podršku EU biti realizovane i modernizacije hidroelektrana „Potpeć“ i „Bistrica“.
„Vlasinske HE“ su počele s radom 6. novembra 1955. godine, puštanjem u pogon prvog agregata u HE „Vrla 1“. Sistem čine akumulacija Vlasina, četiri derivacione hidroelektrane u kaskadi i pumpna stanica Lisina sa istoimenom akumulacijom. Od početka rada do danas, elektrane snage 129 MW proizvele su više od 17 miliona GWh zelene električne energije.