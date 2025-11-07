Slušaj vest

Pripadnici Vojske Srbije iz sastava jedinica Kopnene vojske nalaze se na obuci za borbenu upotrebu savremenih sredstava ratne tehnike koja su u prethodnom periodu uvedena u naoružanje Vojske Srbije.

Obuka je prvo realizovana na mirnodopskim lokacijama jedinica, dok se u završnom delu na poligonu "Pasuljanske livade" izvode taktička uvežbavanja uz realizaciju bojevih gađanja po ciljevima na kopnu i u vazdušnom prostoru.

Dejstvovano je iz raketnih sistema za protivvazduhoplovna dejstva „mistral 3+“, borbenih daljinski pilotiranih vazduhoplova za jednokratnu upotrebu „komarac 2“ i novih ručnih bacača granata. Ciljevi u vazduhu bile su školsko-trenažne letelice iz sistema lutajuće municije SM-2.

Relizaciju bojevih gađanja u četvrtak su pratili načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković, komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković, načelnik Uprave za razvoj i opremanje (J-5) brigadni general Stanisav Mijailović i zamenik komandanta Kopnene vojske brigadni general Vladan Milosavljević.

Foto: MC Odbrana