Slušaj vest

Pripadnici Vojske Srbije iz sastava jedinica Kopnene vojske nalaze se na obuci za borbenu upotrebu savremenih sredstava ratne tehnike koja su u prethodnom periodu uvedena u naoružanje Vojske Srbije.

Obuka je prvo realizovana na mirnodopskim lokacijama jedinica, dok se u završnom delu na poligonu "Pasuljanske livade" izvode taktička uvežbavanja uz realizaciju bojevih gađanja po ciljevima na kopnu i u vazdušnom prostoru.

Dejstvovano je iz raketnih sistema za protivvazduhoplovna dejstva „mistral 3+“, borbenih daljinski pilotiranih vazduhoplova za jednokratnu upotrebu „komarac 2“ i novih ručnih bacača granata. Ciljevi u vazduhu bile su školsko-trenažne letelice iz sistema lutajuće municije SM-2.

Relizaciju bojevih gađanja u četvrtak su pratili načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković, komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković, načelnik Uprave za razvoj i opremanje (J-5) brigadni general Stanisav Mijailović i zamenik komandanta Kopnene vojske brigadni general Vladan Milosavljević.

10mco_6910_1762442385.jpg
Foto: MC Odbrana

General Mojsilović je na kraju današnjih aktivnosti razgovarao sa vojnicima i starešinama na obuci i odao im priznanje na dostignutom nivou osposobljenosti i prikazanom umeću, veštinama i posvećenosti. On je istakao da je opremljenost jedinica naoružanjem iz kojeg je danas uspešno dejstvovano rezultat sistemskog razvoja sposobnosti Vojske Srbije u skladu sa usvojenim planovima i programima i dodao da nas u godini pred nama očekuje prijem velikog kontingenta savremenih sredstava ratne tehnike.

Ne propustiteDruštvoSpecijalistička obuka vojnika na služenju vojnog roka (FOTO)
Specijalistička obuka vojnika na služenju vojnog roka
DruštvoPoseta načelnika Generalštaba nacionalne odbrane Grčke: Na sastanku sa Mojsilovićem bilo je reči o najvažnijim aspektima bilateralne vojne saradnje
min_4209_02_1762265851.jpg
DruštvoPolaznici iz 19 zemalja učestvovali u dvonedeljnom kursu civilno-vojne saradnje: Tokom usavršavanja upoznali se sa osnovama i praksom međunarodne saradnje
međunarodni kurs
SrbijaMEĐUNARODNI KURS CIVILNO – VOJNE SARADNJE U KRUŠEVCU: Tema bila – saradnja gradskih vlasti sa jedinicama Vojske Srbije (FOTO)
Međunarodni kurs 4.jpg