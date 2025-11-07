Pripadnici Kopnene vojske na obuci za upotrebu savremenih sredstava: Prisustvovao i general Mojsilović - razgovarao sa starešinama i vojnicima
Pripadnici Vojske Srbije iz sastava jedinica Kopnene vojske nalaze se na obuci za borbenu upotrebu savremenih sredstava ratne tehnike koja su u prethodnom periodu uvedena u naoružanje Vojske Srbije.
Obuka je prvo realizovana na mirnodopskim lokacijama jedinica, dok se u završnom delu na poligonu "Pasuljanske livade" izvode taktička uvežbavanja uz realizaciju bojevih gađanja po ciljevima na kopnu i u vazdušnom prostoru.
Dejstvovano je iz raketnih sistema za protivvazduhoplovna dejstva „mistral 3+“, borbenih daljinski pilotiranih vazduhoplova za jednokratnu upotrebu „komarac 2“ i novih ručnih bacača granata. Ciljevi u vazduhu bile su školsko-trenažne letelice iz sistema lutajuće municije SM-2.
Relizaciju bojevih gađanja u četvrtak su pratili načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković, komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković, načelnik Uprave za razvoj i opremanje (J-5) brigadni general Stanisav Mijailović i zamenik komandanta Kopnene vojske brigadni general Vladan Milosavljević.
General Mojsilović je na kraju današnjih aktivnosti razgovarao sa vojnicima i starešinama na obuci i odao im priznanje na dostignutom nivou osposobljenosti i prikazanom umeću, veštinama i posvećenosti. On je istakao da je opremljenost jedinica naoružanjem iz kojeg je danas uspešno dejstvovano rezultat sistemskog razvoja sposobnosti Vojske Srbije u skladu sa usvojenim planovima i programima i dodao da nas u godini pred nama očekuje prijem velikog kontingenta savremenih sredstava ratne tehnike.