Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) u najnovijem saopštenju najavio je da se u večernjim satima na istoku i jugu Srbije, a tokom noći ponegde i u jugozapadnim i centralnim krajevima, očekuje oblačno vreme mestimično s kišom. Na višim planinama moguć je i sneg.

Kako ističu, u ostalim predelima zemlje biće suvo, ali uz postepeno naoblačenje koje će se širiti tokom noći.

Vreme narednih dana

U petak umereno do potpuno oblačno i malo hladnije. Na severozapadu i zapadu Srbije uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, na visokim planinama ujutro je moguć i kratkotrajni sneg, a više padavina se očekuje u prvom delu dana na jugu, jugoistoku i istoku zemlje. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 8 °C, najviša dnevna od 10 do 14 °C, najavio je RHMZ.

Za vikend i u ponedeljak pretežno oblačno, povremeno sa kišom.

U utorak delimično razvedravanje, još ponegde je moguća sasvim slaba kiša.

Od srede suvo sa sunčanim periodima, a prema kraju sedmice i malo toplije.