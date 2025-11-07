Slušaj vest

Kompanija Okov, maloprodajni lanac koji posluje u Srbiji i Crnoj Gori, više od tri decenije je omiljeno mesto za majstore i entuzijaste koji opremaju radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov nudi bogat asortiman proizvoda koji će zadovoljiti sve vaše potrebe i pomoći vam da svaki projekat dovedete od ideje do finalnog rezultata.

Samo ovog vikenda, 8. i 9. novembra, u prodajnim centrima u Beogradu, Čačku i Novom Sadu, kao i na webshop-u, očekuje Vas najmanje 15% popusta na kompletan asortiman. Uz to i preko 200 proizvoda na mega popustu, dok će dekorativna rasveta i tepisi biti sniženi najmanje 25%.

Posebno se izdvajaju:

Set akumulatorskih alata: brusilica, udarna i čekić bušilica; Einhell

Komplet od tri akumulatorska Einhell alata – brusilica, udarna i čekić bušilica – sa litijum-jonskim baterijama za dugotrajan rad i stabilne performanse. U paketu su dve baterije i punjač visokog kapaciteta (vreme punjenja 1 h).

Foto: Promo

Perač pod pritiskom K5 Classic; Karcher

Ovaj perač pod pritiskom pruža odličan balans između performansi i potrošnje vode/energije. Vrhunski kvalitet i jednostavno rukovanje čine ga idealnim rešenjem za redovno čišćenje vozila, terasa, okućnica i dvorišta.

Foto: Promo

Kompresor ProfiAir

Uljni, jednocilindrični kompresor sa direktnim pogonom zahteva minimalno održavanje, obezbeđuje visoku efikasnost i dug radni vek. Pouzdan izvor kompresovanog vazduha za različite zadatke.

Foto: Promo

Set tri šerpe i tiganj; BergHOFF

Set koji spaja vrhunski kvalitet, dizajn i održivost. Ova garnitura izrađena je od recikliranog nerđajućeg čelika sa kapsuliranim dnom, koje ravnomerno raspoređuje toplotu i omogućava energetski efikasno kuvanje. Prikladno za sve vrste šporeta, uključujući indukciju.

Foto: Promo

Set 18 tanjira od kaljenog stakla; Luminarc

Osim što su estetski privlačni, ovi tanjiri su otporni na udarce, pritisak i grebanje, što ih čini savršenim za svakodnevnu upotrebu. U setu su 6 dubokih, 6 plitkih i 6 tanjira za dezert.

Foto: Promo

Nutribullet blender 500W; sa dve čaše

Snažan motor sa lakoćom usitnjava voće, povrće i koštunjave plodove, a kompaktan dizajn omogućava jednostavno čišćenje i čuvanje. Ovaj blender je Vaš idealni saveznik u zdravom načinu života.

Foto: Promo

Ne propustite, MEGA vikend popusti na kompletan asortiman važe samo 8. i 9. novembra. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu, ili webshop.

Popusti se ne odnose na proizvode koji se već nalaze na popustu ili su izuzeti iz prodajnih pogodnosti.

