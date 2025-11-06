Slušaj vest

Akademik Dragan Micić, jedan od najistaknutijih stručnjaka u oblasti endokrinologije u Srbiji, preminuo je u 76. godini u Beogradu, saopštila je Srpska akademija nauka i umetnosti.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1974. godine, gde je i magistrirao 1977. i odbranio doktorsku disertaciju 1981. godine.

Zaposlio se 1976. godine na Internoj klinici A u Beogradu. Specijalizaciju iz interne medicine završio je 1981, a subspecijalizaciju iz endokrinologije 1983. godine.

Stručno se usavršavao na klinikama u Ulmu, Londonu, Bostonu, Kopenhagenu i Oslu.

Završio je i poslediplomski kurs iz endokrinologije u organizaciji EFES u Španiji.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu prošao je sva univerzitetska zvanja, a za redovnog profesora izabran je 1996. godini. Bio je prodekan za redovnu nastavu i specijalističku nastavu, kao i šef Katedre za poslediplomsku nastavu iz endokrinologije.

Bio je i di­rek­tor Klinike za en­do­kri­nologiju, dija­betes i bo­lesti metabolizma u Kli­ničkom centru Srbije, načelnik Odeljenja za gojaznost, metaboličke i reproduktivne poremećaje KCS i načelnik Centra za gojaznost KCS.