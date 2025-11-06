Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski učestvovala je danas na Međuministarskoj konferenciji ”Radne migracije u okviru Centralnoevropske inicijative - CEI: Sigurni putevi i održivo tržište rada” i tom prilikom istakla da su naši građani uvek na prvom mestu, ali da Srbija nije zatvorena za one koji dolaze iz drugih zemalja.

"Srbija se ekonomski razvijala poslednjih godina, i to je sa sobom donelo određene posledice da u određenim sektorima imamo potrebe za kvalifikovanim radnicima. I naravno, mi kao država uvek prvenstvo dajemo našim građanima, ali nismo zatvoreni za radnike koji dolaze iz drugih zemalja, zato što verujemo u znanje, u veštine, u iskustvo, u šansu.