"NAŠI GRAĐANI SU UVEK NA PRVOM MESTU" Ministarka Stamenkovski: Srbija čuva domaće tržište rada, ali ostaje otvorena za strane radnike
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski učestvovala je danas na Međuministarskoj konferenciji ”Radne migracije u okviru Centralnoevropske inicijative - CEI: Sigurni putevi i održivo tržište rada” i tom prilikom istakla da su naši građani uvek na prvom mestu, ali da Srbija nije zatvorena za one koji dolaze iz drugih zemalja.
"Srbija se ekonomski razvijala poslednjih godina, i to je sa sobom donelo određene posledice da u određenim sektorima imamo potrebe za kvalifikovanim radnicima. I naravno, mi kao država uvek prvenstvo dajemo našim građanima, ali nismo zatvoreni za radnike koji dolaze iz drugih zemalja, zato što verujemo u znanje, u veštine, u iskustvo, u šansu.
U skladu sa ekonomskim napretkom, Srbija sprovodi politiku unapređenja položaja radnika, njegovog materijlnog standarda. Podsetiću da, nakon povećanja koje očekujemo, a koje je već usvojeno, Srbija će biti zemlja koja je u periodu od godinu dana kumulativno povećala minimalnu zaradu za 38 odsto. Pripremljen je Nacrt zakona o radnim praksama, to će omogućiti mladim ljudima, pre svega, koji završavaju obrazovanje, da lakše steknu praktična znanja, veštine i posebno da se integrišu na tržište rada. Srbija ostaje primer uravnotežene politike koja čuva domaće tržište rada, a koja isto tako u radnim migracijama vidi šansu, vidi mogućnost za naš napredak i ekonomski razvoj", poručila je ministarka.