Slušaj vest

Direktor JVP "Srbijavode" Goran Puzović, zajedno sa saradnicima i predstavnicima lokalne samouprave opštine Kuršumlija, obišao je lokaciju buduće brane i višenamenske akumulacije "Selova".

Projekat izgradnje brane i akumulacije "Selova" predstavlja jedan od kapitalnih vodoprivrednih poduhvata od strateškog značaja za jugoistok Srbije. Njegovom realizacijom obezbediće se stabilno vodosnabdevanje, zaštita od poplava i razvoj poljoprivrede, a projekat će predstavljati drugu zelenu branu u Republici Srbiji.

Nakon obilaska lokacije, u prostorijama opštine Kuršumlija održan je sastanak kojem su prisustvovali direktor Puzović sa saradnicima, predsednik opštine Vojimir Čarapić i direktor Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Đorđe Milić.

Glavne teme sastanka bile su preuzimanje tehničke dokumentacije, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i analiza trenutnog stanja eksproprisanih nepokretnosti. Predstavnici opštine Kuršumlija predstavili su presek stanja katastarskih parcela za koje je utvrđen javni interes, kao i dinamiku sprovođenja postupaka eksproprijacije.

Dogovoreno je da se u saradnji sa nadležnim institucijama definiše jasna dinamika rešavanja imovinsko-pravnih pitanja, kako bi se obezbedilo nesmetano napredovanje projekta. Poseban akcenat stavljen je i na usklađivanje aktivnosti sa novim Zakonom o legalizaciji objekata, u skladu sa kojim je neophodno izvršiti popis i upis svih objekata i infrastrukture koji će biti predmet izmeštanja usled izgradnje akumulacije.