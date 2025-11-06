Društvo
GUŽVE NA GRANIČNIM PRELAZIMA: AMSS objavio stanje tokom večeri, kamioni čekaju do 7 sati na Batrovcima
Kamioni na graničnom prelazuBatrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju sedam sati, saopštio je tokom večeri Auto-moto savez Srbije.
Na graničnom prelazu Kelebija sa Mađarskom kamioni čekaju 6 sati, na prelazu Horgoš čekaju tri sata, dok na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju dva sata.
Kako je naveo AMSS na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila i svi putni pravci su prohodni i nema snega.
Kurir.rs/Beta
