Kamioni na graničnom prelazuBatrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju sedam sati, saopštio je tokom večeri Auto-moto savez Srbije.

Na graničnom prelazu Kelebija sa Mađarskom kamioni čekaju 6 sati, na prelazu Horgoš čekaju tri sata, dok na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju dva sata.

Kako je naveo AMSS na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila i svi putni pravci su prohodni i nema snega.

Kurir.rs/Beta

