Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da se zbog obeležavanja predstojećeg Dana primirja očekuje da će biti pojačan saobraćaj najpre u gradovima, a zatim i na putevima ka banjama, turističkim centrima i vikend naseljima.

Najopterećeniji će biti auto-putevi, pa se vozačima savetuje dodatni oprez.

Na izlaznom terminalu graničnog prelaza Batrovci teretna vozila čekaju tri sata, dok se na prelazima Horgoš i Kelebija zadržavaju dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na putevima u Srbiji.