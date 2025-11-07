Slušaj vest

Ovoh jutra umerena kiša pada na istoku i jugoistoku Srbije, u Pomoravlju, Podunavlju i u Braničevkom okrugu. U nastavku jutra ovaj padavinski sistem premeštaće se u jugoistočnoj i istočnoj visinskoj struji, pa će vrlo brzo kiša početi da pada i u Beogradu, a potom i na jugu i istoku Srema i na istoku Mačve i severu Šumadije, kao i na jugu Banata.

U ostalim predelima Srbije je suvo.

Na severozapadu i zapadu Srbije i na severu Vojvodine ima sumaglice i magle.

Trenutne temperature kreću se od 2 na severu Vojvodine, a toliko mere Subotica i Kikinda do 10 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije i u Beogradu. Najtoplije je u Velikom Gradištu sa 11 stepeni. Zlatibor i Sjenica mere 4, a na Kopaoniku je trenutno 0.

Tokom dana na severozapadu i zapadu Srbije ostaće suvo, dok se u ostalim predelima očekuje kiša, na istoku i obilnija.

Temperature u Srbiji Foto: Printscreen/RHMZ

Sneg će zabeleti ove visine na jugoistoku, jugu i jugozapadu Srbije, tako da će se zabeleti viši delovi Stare planine, Kukavice, Kopaonika, Golije, Zlatara i planinana Kosovu i Metohiji. Temperatura će opasti na -3 do 0 stepeni.

Na pojedinim napomenutim lokcijama očekuje se da padne i do 10 cm snega, na Staroj planini i više od 20 cm.

Maksimalna temperatura u petak biće od 10 do 14, u Beogradu do 12 stepeni.

Vreme narednih dana

Za vikend se očekuje uticaj ciklon sa centralnog Mediterana i Jadrana, a kiša sa jugozapada zahvatiće celu Srbiju, tako da će vreme biti pravo jesenje i u skladu sa kalendarom.

Kišovito se očekuje i u ponedeljak.

U utorak smirivanje vremena, a od srede sledi i potpuna stabilzacija.