Postoje priče koje nam svima poprave dan i koje nas podsete da se upornost i vera uvek isplate. Jedna od njih ovih dana osvojila je srca korisnika društvenih mreža.

Ovih dana društvenim mrežama kruži priča koja je mnogima vratila osmeh na lice i dokazala da se najlepše stvari dese onda kad im se najmanje nadamo.

Na Instagram profilu "Dobra strana" pojavila se priča koja je raznežila mnoge.

- Komšinica se porodila prošle godine. Dobili su devojčicu. Ona i njen muž su više od 20 godina pokušavali da dobiju bebu. Opet je trudna i čekaju dečake blizance - navodi se u anonimnoj poruci.

Jednostavna, ali dirljiva objava prikupila je veliki broj pozitivnih komentara i pokazala da nikada ne treba gubiti nadu.