Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov posetila je naselja opštine Pećinci gde su u toku radovi na realizaciji važnih projekata, među kojima i nova kanalizaciona mreža koja pokriva ukupno šest sela.

U šest naselja u opštini Pećinci, kanalizaciona mreža stiže do svakog kućnog praga.

U Pećincima realizujemo i druge važne projekte kojima uvodimo red u oblast upravljanja otpadnim vodama, što ovu opštinu čini dobrim primerom i za druge širom Srbije.

 (Kurir.rs/Dnevnik)

