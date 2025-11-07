U opštini Pećinci trenutno su u toku radovi na realizaciji važnih projekata, a ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov je posetila ovu opštinu
Kapitalna ulaganja u Sremu, ministarka Sara Pavkov posetila opštinu Pećinci: U toku izgradnja nove kanalizacione mreže za šest sela!
Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov posetila je naselja opštine Pećinci gde su u toku radovi na realizaciji važnih projekata, među kojima i nova kanalizaciona mreža koja pokriva ukupno šest sela.
U šest naselja u opštini Pećinci, kanalizaciona mreža stiže do svakog kućnog praga.
U Pećincima realizujemo i druge važne projekte kojima uvodimo red u oblast upravljanja otpadnim vodama, što ovu opštinu čini dobrim primerom i za druge širom Srbije.
(Kurir.rs/Dnevnik)
