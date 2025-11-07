Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra obeležavaju dan Svetog velikomučenika Dimitrija. Praznik je poznatiji u narodu kao Mitrovdan, a nalazi se na petom mestu na listi najvećih srpskih slava prema broju onih koji ga slave.

O tome da li danas slavimo veru i zajedništvo, ili samo običaj bez duše, govorili su gosti Kurir televizije: Nebojša Lazić, teolog i Milan Stojanović, kuvar.

Nebojša Lazić Foto: Kurir Televizija

Ne treba preterivati u ugošćavanju

- Slava je nacionalna odrednica identiteta Srba. Kada nekog želite da upoznate, pitate ga za prezime i krsnu slavu. To je ono što smo nasledili od predaka i ostavljamo potomcima. Mi smo slavu slavili u svakom dobu naše istorije, slavili smo sa hlebom i na Solunskom frontu. Sada smo počeli da robujemo materijalnom svetu. Suština je u slavskoj sveći, kolaču, vinu - kaže Lazić i dodaje:

- Vi možete za prijatelje da pripremite i bogat obrok neki drugi dan. Dobro je ugostiti, ali ne preterivati. Ljudi nekada pripreme različita jela, pun sto a nemaju slavsku ikonu. Sada ljudi slave u kafanama slavu i jedan vlasnik mi je rekao da oni u podrumu drže ikone i onda po potrebi iznose gostima. Ipak fokus treba biti na razgovoru, ne smemo izgubiti taj molitveni doživljaj. Egocentričan čovek želi sve sebi. Nije suština da mi proslavino domaćina, već da proslavimo Boga i da mu se zahvalimo.

Porudžbina slavske trpeze

Stojanović kao profesionalni kuvar vrlo često uslužno sprema hranu za slave, po porudžbini. Ističe da je takva praksa od nedavno uvedena:

- Najčešće se za to odlučuje manji broj ljudi, obično oni koji nemaju uslove, nemaju vremena ili imaju dosta novca. Nisam imao prilike da spremam velike trpeze, ali čujem od mojih kolega da su spremali velike i bogate slave. Neko voli da se pokaže. Kod nas se za Svetog Nikolu zna: prebranac, riblja čorba, oslić, dimljeni šaran, slavski kolač i salate.

Milan Stojanović Foto: Kurir Televizija

Velika stradanja Srba su se dešavala na velike krsne slave. Lazić objašnjava verovanje za Svetog velikomučenika Dimitrija:

- Sveti Dimitrije je jedna od brojnihih slava, pogotovo u Hercegovini. Sutra se obeležava Mitrovdanska ofanziva, jedno čudo koje se desilo. Čitava Hercegovina je slavila Svetog Savu u poslednjem ratu i hrvatske snage su iskoristile taj dan da izvrše napad jer su Srbi bili na slavskim trpezama. Tada su ustali i branili ikonu, krst i kuću - kaže Lazić i dodaje:

- U jednom momentu su primetili kod moštiju, da je sveti Dimitrije nestao sa te ikone. A u tom momentu je ušao krvav i rekao "išao sam da branim pravoslavlje". Mi smo se saživeli sa našim svecima. Naše majke su razgovorm sa ikonama sačuvale dom. Ikona bi trebala da stoji sa istočne strane kuće, ali ako ima mesta.

Običaji

Podsetimo, najvažniji mitrovdanski običaj vezuje se za uočnicu praznika. Narodna verovanja kažu da je potrebno da svako ostane kod svoje kuće uoči Mitrovdana (kao i Đurđevdana). Oni koji tada ne budu kod kuće, veruje se, tokom cele godine biće primorani da noće po tuđim domovima. Ovaj običaj jasno ističe značaj doma i porodice u srpskoj tradiciji.

Mitrovdan je poznat i po hajdučkoj tradiciji. Tog dana su se hajduci rastajali da bi prezimili, a sledeće godine ponovo se sastajali na Đurđevdan. Po tome je nastala i narodna krilatica: Mitrovdanak – hajdučki rastanak, Đurđevdanak – hajdučki sastanak.

