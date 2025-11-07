Slušaj vest

Prva potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović obišla je danas Izložbeni centar tekstilne industrije u opštini Kećao i najavila investicije kompanije Guan Nan.

Ministarka je obišla Izložbeni centar tekstilne industrije sa predsednikom grupe Guan Nan Caj Šokingom, i rekla da je vlasnik ove tekstilne kompanije zainteresovan za investiranje u Srbiju i da je već posetio našu zemlju.

Mesarović je dodala da ova grupa u vlasništvu ima šest industrijskih parkova u Kini, u kojima posluju tekstilne fabrike od proizvodnje konca do finalnog proizvoda.

Ministarka je naglasila da se u Srbiji planira izgradnja jednog ovakvog parka, za čiju je izgradnju potrebno 100 hektara zemljišta i kvalifikovana radna snaga, koju Srbija ima.

Predsednik grupe Guan Nan Caj Šoking rekao je za srpske medije da bi ovo bila prva njegova evropska investicija i da je Srbija povoljna zemlja za ulaganje.

Srbija je povoljna zemlja za ulaganje Foto: Printscreen/Instagram

- Moja namera je da investiram u Srbiju, da izgradim industrijski park u oblasti tekstine industrije, gde će osim mene investirati i veliki broj snažnih kompanija iz grada Šaosing i iz drugih delova Kine. Ja sam više puta bio u poseti Srbiji i cenim čelično prijateljstvo između dve zemlje kao i to što Vlada Republike Srbije pruža punu podršku kineskim investitorima, i siguran sam da će se ova investicija realizovati, Dnevnik prenosi pisanje Tanjuga.

Istakao je da je Srbiju izabrao zbog toga što oseća toplo dugogodišnje prijateljstvo koje Srbija i Kina neguju.

- Ja sam siguran da će se moja investicija uspešno razviti i zbog toga što Srbija ima posebne sporazume. Ima bescarinski sporazum i sa EU i sa drugim državama sveta i otvara mnoga druga tržišta za buduće investiture. Takođe, ima Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, što je našim investitorima veoma bitno, istakao je on.

Šoking je dodao da je njegova kompanija do sada investirala u mnogim zemljama jugoistočne Azije i sada želi da prebaci fokus na Srbiju, kao evropsku zemlju čije prijateljstvo veoma ceni.

Ćuprija i opština Kećao potpisali Sporazum o prijateljstvu i saradnji

Delegacija Srbije, predvođena potpredsednicom Vlade i ministarkom Mesarović, održala je sastanak sa liderima kineske opštine Kećao, tokom kojeg je potpisan Sporazum o prijateljstvu i saradnji opštine Ćuprije i opštine Kećao, a ministarka je pozvala kineske investitore da ulažu u Srbiju i istakla da je naša zemlja za Kinu kapija ka Evropi za njihova dalja ulaganja.

Mesarović je rekla da joj je zadovoljstvo što se nalazi u opštini Kećao.

Čast mi je što ste nas primili u goste da predstavimo privredne potencijale Srbije i konkretizujemo neke dogovore. Iskoristila bih priliku da zahvalim našim kineskim prijateljima. Dvojica predsednika, Aleksandar Vučić i Si Đinping, mnogo su uradili na razvoju odnosa dva naroda, koji se zasniva na poštovanju i prijateljstvu. Veliko hvala na činjenici da nas kao prijatelji podržavate u očuvanju našeg teritorijalnog integriteta i suverenita po pitanju KiM, rekla je Mesarović.

Naglasila je da Kina ulaže u važne infrastrukturne projekte u Srbiji.

Zahvaljujući čestim susretima dvojice lidera i ličnom prijateljstvu, u našoj zemlji posluju jake kineske kompanije i zahvalni smo kineskim partnerima što ulažu u našu zemlju, rekla je Mesarović.

Gradonačelnik opštine Kećao Đing Jao poželeo je dobrodošlicu delegaciji iz Srbije i ministarki Mesarović, i predstavio prestonicu svile i satena.

Nalazimo se u centralnom delu Kine, u blizini Šangaja, i imamo 133 miliona stanovnika, kao jedna od najuspešnijih opština u Kini. Kećao beleži BDP od 30.000 dolara po glavi stanovnika, a naši prihodi u tekstilnoj industriji premašuju 140 milijardi juna (20 milijardi dolara) na godišnjem nivou, rekao je on.

Dodao je da se ova opština brzo razvija, jer ima odličnu infrastrukturu.