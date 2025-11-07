Slušaj vest

Gala zabava posvećena prirodi i jedinstvenom ukusu Gorkog Lista okupila je sinoć prijatelje i partnere brenda u raskošnom ambijentu Kristalne dvorane hotela Hyatt u Beogradu.

Crvenim tepihom prošetala su poznata lica našeg kulturnog, privrednog i javnog života, a zatim uživali u večeri posvećenoj prirodi, harmoniji i bogatstvu ukusa jedinog pravog.

Gostima je dobrodošlicu poželeo Vojin Đorđević, čovek koji je najduže uz brend i koji, zajedno sa svojim odanim timom, s ljubavlju i poštovanjem čuva i neguje njegovu autentičnost.

„Istina je da sam ja dugo, možda i najduže, uz Gorki List. Posvetio sam mu mnogo vremena, energije i ljubavi – i što ga duže poznajem, sve ga više cenim. Kroz dugogodišnji rad sa ljudima koji se istinski razumeju u biljke i njihovu moć – ja sam još više zavoleo Gorki List, jer on zaista jeste najlepši poklon prirode i s pravom zaslužuje naše poštovanje.

Foto: Slobodan Nikolić

Priroda je bila blagonaklona prema Gorkom Listu i mi želimo da joj se zahvalimo - zato večeras najavljujemo projekat ‘Od društva za prirodu’, koji pokrećemo u 2026. godini sa željom da mi kao društvo uzvratimo prirodi deo onoga što nam ona svakodnevno pruža.“

Poseban ton večeri dao je umetnički performans u režiji baletskog umetnika Milana Gromilića, u kojem su Ivana Dudić i Ivan Zekić u ulogama Pelin Vile i Pana, simbolično oživeli duh prirode i kroz spoj svetla, zvuka i pokreta predstavili 11 biljaka i priču o tome kako one pojedinačno i zajedno doprinose harmoniji i bogatstvu ukusa Gorkog Lista koji traje već više od šest decenija.

Za muzički deo bio je zadužen Vlado Georgiev, čije su pesme ispunile Kristalnu dvoranu toplinom i emocijama po kojoj su ova druženja prepoznatljiva.

Foto: Slobodan Nikolić

Gorki List je već decenijama prisutan na tržištima regiona, a u njegovom prepoznatljivom ukusu danas uživaju ljubitelji autentičnih pića i u Nemačkoj, Švajcarskoj, Italiji, Rusiji i Sjedinjenim Američkim Državama.

1/20 Vidi galeriju Gala zabava posvećena prirodi i jedinstvenom ukusu Gorkog Lista Foto: Slobodan Nikolić