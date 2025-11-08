Slušaj vest

Na mirise koji se šire zgradama, pogotovo zimi, ne može svako da ostane ravnodušan, ma koliko veliki gurman bio. Protiv kiselog kupusa, ajvara, preko škembića koji mnogima nepodnošljivo smrde, pa sve do dinstanog crnog luka, prženog belog... - stanari se svakodnevno bore.

Tu pomoći nema mnogo, da kuvamo u stanovima moramo, ali da li moramo i smemo i da li je uopšte korektno prema ostalima roštiljati ili peći paprike za ajvar na terasi (poput Mileve u domaćoj seriji "Radio Mileva")?

"U mojoj zgradi više komšija vrlo često, skoro svaki dan kuvaju nešto što toliko smrdi da mi bukvalno nije dobro kad izađem iz stana. Jedva se suzdržim da ne ispovraćam dušu dok ne izađem iz zgrade. Ono nije samo kuvani kiseli kupus ili tome slično, ono su najodvratnije kombinacije Bog te pita čega, smrdi jezivo... Naročito zimi, nepodnošljivo je!", žali se jedan Beograđanin.

Tu je i kuvanje gulaša, jagnjetinje, svadbarskog kupusa, a u ovom periodu, kada je u jeku sezona pravljenja ajvara - miris pečenih paprika širi se zgradama, nebitno da li je Dorćol ili Novi Beograd u pitanju.

U jednoj epizodi domaće serije "Radio Mileva", glavna junakinja Mileva peče paprike za ajvar na terasi, ali kako se upravnik zgrade pobunio i još jedna komšinica, ne samo zbog mirisa, već i izbijanja požara, morala je svoje majstorije da sakrije u - podrum! Nije je zaobišla prijava komunalne milicije, ali koju je vešto izbegla, dok ju je većina komšija podržala, jer cela zgrada, razume se, obožava njen domaći ajvar.

Komšija prijavio Nišlijku zbog pečenja paprika

Ipak, u realnosti situacija je drugačija. Nekima, pogotovo u centru grada, ne prija miris domaćih jela, a za koji kažu da se uvlači u stanove i garderobu, te kolegijalnost komšija zna da izostane. Primer toga je slučaj Nišlijke od prošle godine koju je prvi komšija prijavio policiji jer je pekla paprike u svom dvorištu.

Na svu sreću, komšija se ovde žalio na miris paprika, te verovatno zbog toga domaćica nije zaradila kaznu. Ipak, paljenje vatre na terasi, krovu zgrade i ostalim mestima na kojima ono nije predviđeno, kažnjivo je zakonom, potvrđuje nekoliko profesionalnih upravnika.

Upravnici ne mogu ništa stanarima koji peku zimnicu i roštilj

Kako je rekao profesionalni upravnik zgrade na Čukarici Stanimir Spasić, pečenje paprika, roštilja i spremanje zimnice nikako nije dozvoljeno u okolini zgrade, na krovu, ali ni na terasi. Ipak, upravnik u tom slučaju ne može da reaguje, te "neposlušne" komšije može da kazni samo komunalna policija.

"Naravno da tako nešto nije dozvoljeno, ljudima svašta pada na pamet. Nažalost, ja u tom slučaju ne mogu ništa da uradim. Ne mogu da idem da se svađam s njima i rasterujem ih ako prave roštilj. Jedino što mogu je da pozovem komunalce koji će im napisati kaznu ukoliko ih zateknu u akciji. Ipak, uglavnom ih nikada ne zateknu", pojašnjava sagovornik.

Foto: Youtube Printscreen

On dodaje da je pored spremanja roštilja i zimnice na otvorenom kažnjivo i zastakljivanje terasa, a opet, kako napominje, svaki drugi Beograđanin je svoju terasu zastaklio i uz to nije kažnjen.

Takođe, kazna može da vam stigne i zbog sušenja veša ukoliko vam terasa ne gleda na dvorišnu stranu, pojašnjava sagovornik.

"Niko neće odgovarati zbog mirisa"

Ipak, upravnik Đorđe Aleksić sa Voždovca kaže da u slučaju o kom smo pisali, Nišlijka verovatno nikada ne bi bila kažnjena, jer je komšija nije prijavio zbog otvorenog plamena, već zbog mirisa.

"Nije dozvoljeno nikakvo spremanje hrane u krugu zgrade, niti na terasi i na krovu ukoliko podrazumeva otvoreni plamen. Znači, ako se roštilja na terasi ili peče zimnica na plamenu, to je kažnjivo zakonom je ste zapalili vatru na nepropisanom mestu. Ipak, ako vas komšija prijavi jer mu miris zimnice ulazi u stan, tu stvarno ne možemo ništa ni mi, a ni komunalci. To nije kažnjivo", pojašnjava upravnik.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Ali zbog pečenja paprika i roštilja možete i u zatvor!

Iako pravljenje zimnice u na javnim površinama, terasama ili krovovima zgrada nije posebno uređeno nijednim propisom iz nadležnosti komunalne milicije, ono zbog čega možete da odgovarate je korišćenje otvorenog plamena pri spremanju zimnice ili roštilja.

Kako je rečeno iz Gradske uprave Beograda, kaznom u fiksnom iznosu od 25.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako ne postupa u skladu sa dopunjenim odredbama, dok će se pravno lice, kao stanar kazniti novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 150.000 dinara, odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 25.000 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 75.000 dinara.

Vatru je zabranjeno paliti i u parkovima, zelenim rekreacionim površinama i drugim javnim površinama, te i za nepoštovanje ove odluke možete skupo da platite.

Za ovaj prekršaj komunalni policajac može vam izdati kaznu za pravno lice od 50.000, za odgovorno lice 10.000, za preduzetnika 30.000, a 10.0000 za fizičko lice.