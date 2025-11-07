Slušaj vest

Posle sastanka predsednika Aleksandra Vučića s ambasadorom Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom, postalo je još očiglednije da je EU u fazi velikog previranja, saopštili su Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović, narodni poslanici Narodne skupštine Srbije.

- Izuzetni, može se reći i bratski odnosi, koje naša zemlja ima s Francuskom, Mađarskom, Slovačkom, Italijom, Kiprom i drugim članicama, gle čuda, smetaju otuđenoj administraciji u Evropskoj uniji. Zanimljivo, lideri ovih evropskih zemalja, zapravo i najuticajniji političari u EU, hvale Srbiju, a administracija u Briselu te pohvale ne želi da čuje - navode Čotrić i Jugović: